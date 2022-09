Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και ΗΠΑ συζητούν για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο – Έτοιμος το 2025 ο Eastmed

Στις προσπάθειες επίσπευσης της ανάπτυξης των πηγών φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αναφέρεται η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου.

Με ανάρτησή της στο Twitter, από το Μιλάνο όπου βρίσκεται για την Έκθεση και το Συνέδριο Ενέργειας με τίτλο Gastech, η κα Πηλείδου αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Gastech με τους συναδέλφους μου από την Αίγυπτο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, καθώς και το East Mediterranean Gas Forum και την ΕΝΙ, με θέμα την αξιοποίηση της συμμετοχής μας, προκειμένου να επισπεύσουμε την ανάπτυξη του αερίου της Ανατολικής Ευρώπης.

H Κύπρος και η περιοχή μπορούν να συμβάλλουν στις προσπάθειες νέων ενεργειακών πηγών, καταλήγει στην ανάρτησή της η κα Πηλείδου.

Interesting discussion at #Gastech with my colleagues from #Egypt, #Greece & #US,as well as #EMGF & @eni,on leveraging our partnership to accelerate #EastMed #gas development. #Cyprus & the region can contribute to #RepowerEU efforts.#energy_security #green_transition #synergies pic.twitter.com/2pTfRB1Y6z

— Natasa Pilides (@NatasaPilidou) September 6, 2022