Κολονά: Αμοιβαία συνδρομή Ελλάδας- Γαλλίας αν υπάρξει ένοπλη επίθεση

Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Γαλλία ήταν και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου όταν υπάρχουν απειλές και παραβιάσεις της κυριαρχίας από μέρος γειτονικών χωρών, έστειλε από την Αθήνα, μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια, η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά. «Ήμασταν στο πλευρό της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να είμαστε» θέλησε να επαναλάβει και επισήμανε πως βεβαίως η Γαλλία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε κλιμάκωση. «Το είπα χθες στην Άγκυρα και το επανέλαβα και σήμερα» προσέθεσε και σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω όξυνση, κλιμάκωση και ότι «όλοι θα πρέπει να επιδείξουν συγκράτηση». Αναφερθείσα στη χθεσινή της συνάντηση στην Τουρκία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η Κατρίν Κολονά είπε ότι εξέφρασε την ανησυχία της Γαλλίας ενόψει αυτής της όξυνσης και των εντάσεων και μάλιστα ζήτησε να μην υπάρχουν δηλώσεις που μπορεί να παρομοιάζονται με προκλήσεις. Όπως σημείωσε, η περιοχή δεν χρειάζεται ένταση, αλλά ησυχία και αμοιβαίο σεβασμό. Απαντώντας σε ερώτηση πώς η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών τον Σεπτέμβριο του 2021, αν συγκεκριμενοποιηθούν οι απειλές και αν υπάρχει κλιμάκωση, η Κατρίν Κολονά διαβεβαίωσε ότι «όλοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μην φτάσουμε στην κατάσταση που περιγράψατε. Δηλαδή, να δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση». Ωστόσο, συνέχισε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αν κάτι τέτοιο συμβεί, «όντως έχουμε υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής συνεργασίας, και βεβαίως, το άρθρο 21 περιγράφει ακριβώς αυτή την περίπτωση, και περιγράφει ότι αν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει μια ένοπλη επίθεση στο έδαφος της μίας ή της άλλης χώρας υπάρχει αμοιβαία συνδρομή». Επανέλαβε, πάντως, ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση». Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έθιξαν όλο το φάσμα των διμερών, των ευρωπαϊκών και των κοινών περιφερειακών προκλήσεων. Αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνογαλλικές σχέσεις, ο Κατρίν Κολονά είπε πως «σήμερα δεν χρειάστηκε να πλησιάσουμε στις σχέσεις μας, γιατί υπάρχει πλήρης αρμονία σε όλα αυτά τα θέματα». Επισημαίνοντας πως η σημερινή συνάντηση με τον Νίκο Δένδια είναι η δεύτερη μέσα στο καλοκαίρι, είπε ότι δείχνει την ποιότητα της σχέσης τους και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. «Μια εταιρική σχέση η οποία τροφοδοτείται από τις συναντήσεις μεταξύ μας» προσέθεσε. Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη υποστήριξή της στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στη Γαλλία. Επίσης, χαιρέτισε την έξοδο της Ελλάδας από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας. Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα που δείχνει την ισχυρή βούληση της Ελλάδας στη σημερινή προσπάθεια και την ανθεκτικότητα που έδειξε, υπογράμμισε. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, η Κατρίν Κολονά είπε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία συνεχίζουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη στο Κίεβο και ότι θα συνεχίσουν τις επαφές τους σε πνεύμα ενότητας. Από την πρώτη ημέρα, επισήμανε, η Ευρώπη έδειξε ενότητα και μπόρεσε να είναι αποτελεσματική κατά της επίθεσης της Ρωσίας. Αναφερθείσα στις συνέπειες αυτής της επίθεσης στις τιμές της ενέργειας, είπε ότι ανησυχούν τους πολίτες μας και υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Γαλλία θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μελλοντική μεταρρύθμισή του. «Από κοινού θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας, έτσι ώστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, να προετοιμάσουμε την ενεργειακή μετάβαση και μια πιο πράσινη οικονομία». Αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση, είπε ότι πέρα από τις πολύ φιλικές σχέσεις των δύο χωρών μας, πρέπει όλες οι χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις. Επιπλέον, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αναφέρθηκε και στην αποστολή επιθεώρησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, χαρακτήριζοντάς τη σημαντική για την ασφάλεια της περιοχής. Σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Κατρίν Κολονά είπε πως μια από τις θετικές εξελίξεις και επίτευγμα της γαλλικής προεδρίας η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας και χαιρέτισε τη συμφωνία Βελιγραδίου – Πρίστινας για την ελεύθερη κυκλοφορία. «Χάρη στον διάλογο έχουμε κάποια θετικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε» ανέφερε και διαμήνυσε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, η συναίνεση και ο διάλογος. - - Σακελλαροπούλου: Μπροστά στη γενικευμένη αβεβαιότητα, η Ευρώπη να μείνει ενωμένη

Οικονόμου: Ο Τσίπρας συνεχίζει να πλάθει μύθους

Δένδιας στην συνάντηση με Κολονά: Απορρίπτουμε τα νεο-οθωμανικά νταηλίκια Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.