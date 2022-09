Η Κιμ Καρντάσιαν ιδρύει εταιρεία private equity – Πού θα επενδύει

Τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες επεκτείνει η Κιμ Καρντάσιαν μπαίνοντας σε έναν χώρο, που μάλλον προκαλεί έκπληξη: αυτόν των επενδύσεων private equity. Η πρωταγωνίστρια των ριάλιτι έως τώρα είχε εστιάσει στους τομείς της ένδυσης, των καλλυντικών και της προσωπικής φροντίδας. Τώρα όμως θέλει ένα «όχημα» για να επενδύει όπως εξήγησε σε project μέσων ενημέρωσης και καταναλωτικών αγαθών.

Αποφάσισε έτσι να ιδρύσει την εταιρεία private equity SKYY Partners μαζί με τον Τζέι Σάμονς, πρώην εταίρο της επενδυτικής ετιαρείας Carlyle Group. Η μητέρα της, Κρις Τζένερ, θα είναι επίσης μέτοχος στην εταιρεία.

«Μαζί ελπίζουμε να να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας για να χτίσουμε την εταιρεία private equity της επόμενης γενιάς σε Κατανάλωση & Media» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Σάμονς είχε τη θέση του global head of consumer, media and retail στον όμιλο Carlyle Group. Το χαρτοφυλάκιο των πελατών του περιελάμβανε γνωστά brands, όπως τα Supreme, Beats by Dr. Dre, Vogue International, Moncler και McDonald’s China.

Η 41χρονη Καρντάσιαν, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» έχει τα τελευταία χρόνια δει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της να αναπτύσσονται ραγδαία. Το Forbes υπολογίζει την προσωπική περιουσία της στα 1,8 δισ. δολάρια.

Λάνσαρε την ετικέτα ένδυσης Skims το 2019, της οποίας η αξία υπολογιζόταν σε 3,2 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Έχει επίσης το brand SKKN BY KIM με προϊόντα περιοποίησης δέρματος.

