Α.Γεωργίαδης:Θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι Πρωθυπουργό

Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο The Second Thessaloniki Metropolitan Summit και στην ενότητα με θέμα: «US-Greek Business and Economic Relations in an everchanging geopolitical landscape»:

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κι είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω στο Forum του Economist. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το διοργανώνει ο Economist. Προσδίδει προστιθέμενη αξία.

Εισαγωγικά, όπως είπε ο συνάδελφός μου, κύριος Altmaier ακριβώς πριν από μένα, ότι η Ελλάδα έχει το δικό της μοντέλο στην οικονομία. Νομίζω αυτό τα λέει όλα για την τελευταία δεκαετία.

Είχαμε πολλά θέματα με τη Γερμανική κυβέρνηση σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία κατευθύνεται η Ελλάδα. Από εκεί λοιπόν στο τώρα που έχουμε πλέον το δικό μας οικονομικό μοντέλο και από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πρόσφατα, νομίζω ότι έχουμε καλύψει πολύ δρόμο και κάναμε πολύ σκληρή δουλειά.

Είμαι πολύ περήφανος, λοιπόν, γιατί κατά τη διάρκεια της θητείας του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη και της δικής μου ως Υπουργού Επενδύσεων έχουμε τεράστια επιτυχία στις επενδύσεις. Το 2021 καταρρίψαμε το ρεκόρ επενδύσεων των τελευταίων 30 ετών και ήδη, φέτος είμαστε 10% πάνω από το περσινό ρεκόρ.

Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, της σύρραξης στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης και όλων των υπολοίπων προκλήσεων. Άρα, λοιπόν, αυτό το κατόρθωμα είναι ακόμα πιο σημαντικό.

Έχουμε εδώ και τον φίλο μας, Τζορτζ Τσούνη, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, μετά από πολλά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πολύ δυναμικό ρόλο.

Εδώ μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε και κάποιες πολύ γνωστές επενδύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Pfizer, η οποία δημιούργησε ένα πολύ σημαντικό Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας. Επίσης, η CISCO, η Deloitte και αυτές έχουν κάνει επενδύσεις στη χώρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσούνη γιατί όσα συζητήσαμε πριν από λίγα χρόνια, έχουν γίνει πραγματικότητα».

«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη γιατί παρέλειψα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισσάβετ. Είναι μία μεγάλη απώλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τον πλανήτη.

Ήδη, πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας βελτιώνονταν με ταχύ ρυθμό. Εδώ και δέκα χρόνια οι σχέσεις μας κινούνται ολοένα και σε καλύτερο δρόμο, βελτιώνονται και κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν φτάσει στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ.

Είχαμε και τη Συμφωνία Άμυνας με τις ΗΠΑ πριν από την εισβολή και δώσαμε στους Αμερικανούς φίλους τη χρήση της Σούδας και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για μεγάλο χρονικό διάστημα και τη Λάρισα επίσης και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να δράσουμε από κοινού σε πολλά θέματα που αφορούν την άμυνα.

Επίσης, υπογράψαμε τη σύμβαση που αφορά στα F16 και τα πρώτα έξι αναβαθμισμένα αεροπλάνα θα προστεθούν στο στόλο μας πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Πρόσφατα η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέκτεινε αυτήν τη σύμβαση κι εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα F-35. Είναι πολύ ισχυρή λοιπόν η αμυντική συνεργασία μας.

Αλλά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία μόνο στον τομέα της άμυνας, είπαμε ότι θα πρέπει και μπορούμε να έχουμε συνεργασία και σε οικονομικό επίπεδο. Καταφέραμε λοιπόν να βγάλουμε την Ελλάδα από τη «μαύρη λίστα» με τις χώρες που δεν ήταν αξιόπιστες στα πνευματικά δικαιώματα και υπογράψαμε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας κι έτσι μπορέσαμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από τις ΗΠΑ όπως ξέρετε. Η Texan είναι μία από αυτές τα τελευταία τρία χρόνια.

Και μετά ήρθε ο πόλεμος. Νομίζω ότι ο πόλεμος θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, ξαφνικά και δυστυχώς, όλη αυτή η περιοχή είναι πιο ασταθής. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε σε αστάθεια και σε κίνδυνο θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την αστάθεια. Και πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Ενισχύοντας τις συμμαχίες. Και τη συμμαχία που έχουμε με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, των ΗΠΑ, νομίζω ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Δεν είναι μόνο ένας σύμμαχος αλλά είναι ένας αξιόπιστος εταίρος.

Η κυβέρνησή μας εργάζεται πάρα πολύ σκληρά στο θέμα της αξιοπιστίας. Γιατί μπορείτε να πείτε ότι υπάρχον και άλλες χώρες εδώ γύρω στην περιοχή που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και σύμμαχοι των ΗΠΑ αλλά είναι αξιόπιστοι εταίροι;

Η απάντηση είναι, όχι. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσούνη όχι ως Ελληνοαμερικανικής καταγωγής αλλά ως Αμερικανό: Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας εμπιστεύονται το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή; Νομίζω πως όχι. Όπως ειπώθηκε η Τουρκία παραβιάζει όλες τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και αυτό είναι αλήθεια.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει το ΝΑΤΟ οι Τούρκοι διευκολύνουν τους Ρώσους. Γι’ αυτό το λόγο οι Αμερικανοί πρέπει να βρουν ένα πιο αξιόπιστο σταθερό εταίρο. Και νομίζω ότι αυτός ο εταίρος είναι η Ελλάδα.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παίζει σημαντικό ρόλο και έχει στρατηγικά αναβαθμιστεί. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι μπορούσε να είχε φανταστεί κανείς στο παρελθόν.

Καταρχήν, με τα FSRUs που δημιουργούνται εκεί, προσφέρουμε πρόσβαση στους Αμερικανούς στο LNG που αποτελεί μια νέα πηγή φυσικού αερίου εκτός από το ρωσικό αέριο. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και ως Κυβέρνηση και εγώ ως Υπουργός ξέρω ότι θα δώσουμε πολλά κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία για να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των σταθμών FSRU έτσι ώστε να μπορούμε να παροχετεύσουμε LNG στις βαλκανικές χώρες και να παρακάμψουμε το ρωσικό αέριο γιατί ξέρουμε ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί το αέριο ως όπλο εναντίον της Ευρώπης.

Τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν ως βάση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα μπορούν να δρουν στην περιοχή.

Νομίζω ότι ο αυτός ο πόλεμος θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά με τις ΗΠΑ.

Και ένα τελευταίο σχόλιο: είμαι πολύ ευτυχής για αυτό.

«Ένα τελικό σχόλιο από πλευράς μου για να σας δείξω πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε Νόμο στο Κοινοβούλιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας με τη συμμετοχή μιας Αμερικανικής εταιρείας. Πριν έρθουμε εδώ σήμερα, είχαμε ήδη συνάντηση στην Αθήνα με όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό το project. Άρα λοιπόν, κάνουμε ότι υποσχόμαστε».

«Θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι Πρωθυπουργός, οπότε καμία ανησυχία».