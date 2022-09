NOVA: «Τώρα ξεκινά ο ανταγωνισμός στα telecoms» -Τι σηματοδοτούν οι επενδύσεις για ανάπτυξη δικτύου 10 Gigabit

Τους βασικούς άξονες του επενδυτικού πλάνου της Nova, μέλος του τηλεπικοινωνιακού ομίλου United Group, το οποίο θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 και την στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών εθνικής σημασίας, δημιουργώντας το δικό της ιδιόκτητο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit μέχρι το σπίτι (FTTH), παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη η CEO του Ομίλου United Group, Victoriya Boklag, o πρόεδρος του ΔΣ της Nova και πρόεδρος της BC Partners στην Ευρώπη, Νίκος Σταθόπουλος, και ο CEO της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος.

Η United Group (UG) μετά την εξαγορά της Nova αρχικά και στη συνέχεια της WIND Ελλάς έχει δημιουργήσει έναν νέο ισχυρό πόλο στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, με περίπου 5 εκατομμύρια συνδρομητές και πανελλαδικό δίκτυο που υπερβαίνει τα 200 καταστήματα. Η Nova στο πλαίσιο του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών (Fiber to the home), και θα συνεχίσει να επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς (5G). Στο πλαίσιο αυτό, η Νοva θα αναπτύξει υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit, παρέχοντας κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) στο 40% του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας το 70% των Περιφερειών της χώρας.

Με την επένδυση αυτή οι επικεφαλής του Ομίλου ανέφεραν πως η Nova θα εγκαταστήσει υποδομές για το μέλλον, με την ανάπτυξη 22.000 χιλιομέτρων οπτικών ινών νέας γενιάς, που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες για υπερυψηλές ταχύτητες. Μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο οι συνδρομητές της Nova θα έχουν ταχύτητες 1 Gigabit, μέσα από το λανσάρισμα νέων εμπορικών πακέτων οπτικής ίνας για το σπίτι (FTTH), οι τιμές των οποίων θα ανακοινωθούν τότε .

«Αφού ολοκληρώσαμε την εξαγορά της WIND και προχωρήσαμε με τη συγχώνευση κάτω από το brand Nova αισθανόμαστε πολύ άνετα να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέλουμε να «χτίσουμε» πολύ καλές υποδομές για τις επόμενες γενιές», ανέφερε η κ. Victoriya Boklag, CEO της United Group. «Οσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, είναι εύλογο να υπάρχουν περισσότεροι πάροχοι στην αγορά -όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες- και όταν προχωρήσαμε με την Wind η απόφαση να επενδύσουμε σε υποδομές ήρθε ως φυσικό επακόλουθο».

Δίνοντας απάντηση για το γιατί η εταιρεία προχωρά σε αυτές τις επενδύσεις, ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, CEO της NOVA ανέφερε ότι «σύμφωνα με τους δείκτες DESI, η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις ταχύτητες ιντερνετ, με υψηλό κόστος υπηρεσιών, δεδομένου ότι η χώρα υστερεί σε υποδομές και οι υποδομές οπτικής ίνας στο σπίτι υπολείπεται πολύ σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι υποδομές στη χώρα υπολείπονται και η Nova τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, δίνει το στίγμα της ως πάροχος υποδομών ευρείας κλίμακας κι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά γιατί πλέον θα υπάρχει ανταγωνισμός στο κομμάτι των υποδομών και όχι μόνο στην πρόσβαση.

Υπάρχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ στην πενταετία, για να χτίσουμε ένα δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν αρκετά υψηλές ταχύτητες. Εγγυοδοτούμε ότι με αυτό που χτίζουμε τώρα, θα διασφαλιστούν οι ανάγκες για ευρυζωνικότητα στο μέλλον συνέχισε ο κ. Γεωργιόπουλος. Οσον αφορά την κάλυψη, ανέφερε πως η Nova θα αγγίξει πάνω από το 40% της χώρας σε 70% των Περιφερειών της Ελλάδας. «Μιλάμε για 4,5 εκατ. ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν αυτές τις υπηρεσίες (1,6 εκατ. συνδέσεις)», τόνισε.

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη; «Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα προσφέρουμε 1 Gigabit στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Ελληνες. Τελείωσε η περίοδος των ταχυτήτων με το …σταγονόμετρο», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η εταιρεία θα αυξήσει το κομμάτι των επενδύσεων και στο κομμάτι της κινητής με διαρκείς επενδύσεις στο 5G που αποτελούν μέρος του επενδυτικού προγράμματος των 2 δισ. ευρώ.

Οσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης των επενδύσεων, ανέφερε πως η NOVA είναι μέλος ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού ομίλου που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αυτός θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης της νέας επένδυσης. Επιπλέον, τόνισε, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη η θυγατρική Hellenic Open Fiber έχει σηκώσει κεφάλαια μέσω αυτού του μηχανισμού και έτσι θα κινηθεί και στη συνέχεια. «Η Nova είναι ένας μεγάλος πάροχος, έχει ένα μερίδιο 30% και η κίνησή μας αυτή είναι ένα νομοτελειακό βήμα του μεγέθους που έχουμε. Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, ωστόσο έχουμε πολλά θέματα που θα πρέπει να λύσουμε, στο κομμάτι το ρυθμιστικό που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα κι εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμοι γίνεται, στο θέμα των στόχων σε επίπεδο χώρας κ.α.», δήλωσε ο κ. Γεωργιόπουλος. «Το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε την κάλυψη για την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και να τη βάλουμε στο …ράφι, είναι να υιοθετήσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος τις νέες τεχνολογίες.»

Στο ερώτημα τι άλλαξε εν μέσω πολέμου και αβέβαιου οικονομικού σκηνικού και αυξήθηκε το budget των επενδύσεων στα 2 δισ. ευρώ (σ.σ. από το 1,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο διάστημα) η κ. Boklag ανέφερε ότι το θέμα της χρηματοδότησης δεν είναι κάτι που θα γίνει με μία και μόνο κίνηση, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί σταδιακά και από πολλές διαφορετικές πηγές. Ερωτηθείσα για το κομμάτι της τηλεόρασης, η κ. Boklag, ανέφερε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη διείσδυση και με τις υποδομές που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε οι τρέχουσες υπηρεσίες μέσω της ΕΟΝ θα βελτιωθούν περαιτέρω. Στο θέμα των επενδύσεων του περιεχομένου της τηλεόρασης θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα στο επόμενο διάστημα». Οι συνδρομητές της ΝΟVA στην τηλεόραση υπολογίζονται γύρω στις 400.000.

Σχολιάζοντας το μείζον ζήτημα της πειρατείας, ο κ. Γεωργιόπουλος σχολίασε ότι η Πολιτεία συνεργάζεται με φραγές των παρανόμων, που εκτιμώνται κοντά στις 900 χιλιάδες. «Για την πειρατεία έχουμε κάνει προτάσεις, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε μαζί με τους άλλους παρόχους».

Όπως σημειώθηκε, τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η επένδυση της Nova είναι σε πλήρη συνάρτηση με το σχέδιο κυβέρνησης για τη διαρκή επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρα, ενώ η εκτιμώμενη πολλαπλασιαστική επίδραση της επένδυσης στην ελληνική οικονομία υπολογίζεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

