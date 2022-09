«Φρένο» Στόλτενμπεργκ-Μπλίνκεν σε Ερντογάν: Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους με τη διπλωματία

Your browser does not support the audio element.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σχολίασαν από τις Βρυξέλλες τις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Αθήνας – Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απάντησε διπλωματικά στο ερώτημα αν η Άγκυρα θέτει σε κίνδυνο την ενότητα του ΝΑΤΟ