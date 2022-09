Πώς μπορεί να επιβιώσει η Ευρώπη χωρίς φυσικό αέριο-DANIEL GROS

Η προσπάθεια διατήρησης των τιμών του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά μέσω ανώτατων τιμών θα αυξήσει μόνο τις τιμές των εισαγωγών της Ευρώπης και θα δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο ακριβότερων εισαγωγών και μεγαλύτερων επιδοτήσεων. Η δημιουργία κινήτρων για τα νοικοκυριά ώστε να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση θα είναι ζωτικής σημασίας για να περάσει η Ευρώπη τον χειμώνα χωρίς δελτιο.

Τους τελευταίους μήνες, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αυξήθηκαν σχεδόν κατά 100% σε πρωτοφανή επίπεδα, στη συνέχεια μειώθηκαν κατά ένα τρίτο και τώρα έχουν εκτοξευθεί ξανά από τότε που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του Nord Stream 1,θα παραμείνει σε αναστολή επ’ αόριστον. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν στις άγριες διακυμάνσεις στα ενεργειακά χρηματιστήρια της Ευρώπης κατηγορώντας τις αγορές. Αλλά το να κατηγορούμε τον αγγελιοφόρο δεν είναι ποτέ η σωστή προσέγγιση.

Για τους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής, η ακραία αστάθεια των αγορών ενέργειας αποδεικνύει ότι αυτές οι αγορές δεν είναι πλέον ορθολογικές. Στην πραγματικότητα, το φυσικό αέριο γίνεται σπάνιο αγαθό και οι τιμές της ενέργειας απλώς ανταποκρίνονται ανάλογα. Η αναστολή του Nord Stream I από τη Ρωσία δεν ήταν απροσδόκητη, δεδομένου ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται ραγδαία και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν γνωρίζει ότι θα χάσει τη γεωπολιτική του μόχλευση εάν η Ευρώπη προετοιμαστεί για τον χειμώνα χωρίς ρωσικό αέριο.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο. Πριν εισβάλει στην Ουκρανία, η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 30% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο . Από τον Φεβρουάριο, οι ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και εισαγωγών από εναλλακτικές πηγές.

Στο μέτωπο της αποταμίευσης, το ρεκόρ της Ευρώπης μέχρι στιγμής ήταν ανάμεικτο. Η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη οδηγήσει τη βιομηχανία σε περικοπές και χρήση εναλλακτικών καυσίμων ή μείωση της παραγωγής, με τις γερμανικές εταιρείες να χρησιμοποιούν 20% λιγότερο φυσικό αέριο τον Ιούνιο σε σύγκριση με πέρυσι.

Αλλά οι μεγαλύτεροι χρήστες φυσικού αερίου κατά τους χειμερινούς μήνες θα είναι τα νοικοκυριά – και καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος, θα είναι δύσκολο να πειστούν οι άνθρωποι να περιορίσουν τη θέρμανση των σπιτιών τους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακαλούν ήδη τους καταναλωτές να χαμηλώσουν τους θερμοστάτες και να κάνουν λιγότερα ζεστά ντους. Ωστόσο, τέτοιες εκκλήσεις είναι πιθανό να έχουν μικρό αντίκτυπο και οι αυστηρότεροι κανόνες για τα δημόσια κτίρια αναμένεται να επιφέρουν παρόμοια μικρή εξοικονόμηση πόρων.

Η διασφάλιση ότι τα νοικοκυριά αναγνωρίζουν την έλλειψη φυσικού αερίου θα είναι ζωτικής σημασίας για να περάσει η Ευρώπη τον χειμώνα χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε δελτιο. Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Κατά μέσο όρο, οι τιμές του φυσικού αερίου για νοικοκυριά έχουν διπλασιαστεί από τον Αύγουστο του 2021, αλλά πολλοί καταναλωτές δεν το έχουν προσέξει ακόμη πλήρως, επειδή καταναλώνουν πολύ λιγότερο φυσικό αέριο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και πληρώνουν σταθερά μηνιαία ποσά που θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω αργότερα. Ωστόσο, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας πυροδοτούν ήδη μαζικές διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ενόψει της αυξανόμενης πολιτικής πίεσης, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει επιδοτήσεις για τη μείωση των τιμών καταναλωτή. Η Γαλλία έχει περιορίσει τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και η Ιταλία μείωσε τον συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας για το φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 15% στην Ιταλία και παρέμειναν σταθερές στη Γαλλία, παρόλο που αυξήθηκαν κατά περίπου 20% στη Γερμανία.

Το δημοσιονομικό κόστος των ενεργειακών επιδοτήσεων θα είναι τεράστιο και θα ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στις μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Αυτές οι επιδοτήσεις τιμών θα προκαλέσουν μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο σε μικρότερο βαθμό από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά: Οι καταναλωτές που πληρώνουν λιγότερα για το φυσικό αέριο θα είναι λιγότερο διατεθειμένοι να μειώσουν τη θέρμανση ή να κάνουν όλο και πιο σύντομο ζεστό ντους. Η Ευρώπη θα πρέπει να εισάγει περισσότερο αέριο από ό,τι θα είχε κάνει αν οι καταναλωτές αναγκάζονταν, μέσω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, να αναγνωρίσουν τη σπανιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, από πού πιστεύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα προμηθευτούν το πρόσθετο αέριο; Οι περισσότεροι παραγωγοί φυσικού αερίου εργάζονται ήδη με μέγιστη δυναμικότητα και δεν θα είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγή τους τους επόμενους μήνες. Η μόνη πιθανή πηγή πρόσθετου εφοδιασμού είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο που εκτρέπεται από την Ασία. Ωστόσο, η υψηλότερη ζήτηση εισαγωγών από την Ευρώπη θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις παγκόσμιες τιμές LNG, αυξάνοντας έτσι τον λογαριασμό εισαγωγών της Ευρώπης.

Ο παράγοντας που περιπλέκει είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι οι μόνες που προσπαθούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Αρκετοί μεγάλοι ασιατικοί εισαγωγείς, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, περιορίζουν επίσης τις τιμές των νοικοκυριών . Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ασιατική ζήτηση φυσικού αερίου έχει μειωθεί ελάχιστα μέχρι στιγμής και γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου spot ήταν υψηλές ακόμη και πριν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα ασιατικά ανώτατα όρια τιμών έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές εισαγωγής για την Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί στη συνέχεια τους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής να αυξήσουν τις επιδοτήσεις για να διατηρήσουν τις τιμές καταναλωτή χαμηλές, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνηση έναν φαύλο κύκλο ολοένα και υψηλότερων τιμών spot και μεγαλύτερων επιδοτήσεων. Και οι τιμές μπορεί να αυξηθούν ούτως ή άλλως, λόγω του τεράστιου αντίκτυπου που θα είχαν οι επιδοτήσεις σε επίπεδο ΕΕ στις παγκόσμιες τιμές.

Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Αντί να επιδοτούν την κατανάλωση μέσω ανώτατων τιμών, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδοτούν την εξοικονόμηση φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να πληρώσουν τα νοικοκυριά για να μειώσουν την κατανάλωσή τους αυτόν τον χειμώνα. Αυτό θα συνεπαγόταν επίσης δημοσιονομικές δαπάνες, αλλά πρόσφατη ανάλυση δείχνει ότι τέτοιες επιδοτήσεις θα αποδίδονταν κυρίως μέσω χαμηλότερων τιμών εισαγωγής.

Εναλλακτικά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας προσφέροντας στα νοικοκυριά περιορισμένο ανώτατο όριο τιμής. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι επιδοτήσεις θα κάλυπταν ένα βασικό ποσό κατά κεφαλήν, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν την αγοραία τιμή για κατανάλωση πάνω από αυτό το επίπεδο.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους ότι το φυσικό αέριο έχει γίνει πολύ σπάνιο, ότι είναι αδύνατη η πλήρης θωράκισή τους από τις υψηλότερες τιμές και ότι η απόπειρα να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγική. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους για να δημιουργήσουν κίνητρα για τα νοικοκυριά να αποταμιεύουν – και να διευκολύνουν την Ευρώπη να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο.

Daniel Gros is a member of the board and a distinguished fellow at the Centre for European Policy Studies.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org