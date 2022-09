Έρχονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών – Πρότυπο η Τήλος

Στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση στην εφαρμογή προτύπων κυκλικής οικονομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση στην εφαρμογή προτύπων κυκλικής οικονομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Τήλου, η οποία αποτελεί το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων οδεύοντας προς ποσοστό ανακύκλωσης 90%. Όπως σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «η Τήλος αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα όπου δοκιμάσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, περιορισμού της παραγωγής απορριμμάτων».

Όπως είναι γνωστό, μέσω του προγράμματος Just Go Zero Tilos, οι ντόπιοι και οι τουρίστες εκπαιδεύονται και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να έχουν ενεργή συμμετοχή κατοίκων της Τήλου για τη σωστή ανακύκλωση και τη συλλογή και αξιοποίηση των οικιακών απορριμμάτων ενώ για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες υποδομές στο νησί, οι οποίες «εξαφάνισαν» το ΧΥΤΑ στη θέση του οποίου βρίσκεται πλέον το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ).

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό και την δημιουργία «πράσινων νησιών» και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αντίστοιχα προγράμματα θα επεκταθούν και σε άλλα νησιά.

«Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τέτοια προγράμματα να τα επεκτείνουμε σε πάρα πολλά νησιά. Η πράσινη ενέργεια στα νησιά μας είναι πολύ πιο εύκολη, ειδικά στα μικρά νησιά, από ό,τι είναι σε μεγαλύτερα νησιά. Έχουμε ήδη πολλές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το ζήτημα του μονόδρομου της βιώσιμης ανάπτυξης», επεσήμανε σχετικά.

Στο ίδιο πλαίσιο θα λάβουν περαιτέρω στήριξη και άλλες περιοχές όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, η οποία ένα χρόνο μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές, έχει αρχίσει να αναγεννιέται μέσω του προγράμματος της επιτροπής Μπένου, η οποία έχει εκπονήσει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα ενώ δόθηκαν κίνητρα για την τόνωση του τουρισμού στην περιοχή φέτος το καλοκαίρι, μια πρωτοβουλία η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

«Ο τουρισμός μας εξέπληξε ευχάριστα. Έχουμε κάθε λόγο και να το στηρίξουμε και να κοιτάξουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο στη Βόρεια Εύβοια για όσο το δυνατόν περισσότερο», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.