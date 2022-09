Βουλή: Κυρώθηκε η ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ – Σουηδία: «Ευχαριστούμε Ελλάδα»

Με μεγάλη πλειοψηφία, και με τη στήριξη των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κυρώθηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν τη συμφωνία.

Μήνυμα έγραψε στα ελληνικά ο Σουηδός πρέσβης στην Αθήνα, JBorgstam, που παραβρέθηκε στη Βουλή και φωτογραφήθηκε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Ευχαριστούμε Ελλάδα! Thank you Greece! With a strong majority the Greek parliament today voted in favour of ratifying Sweden’s accession to NATO. Swedish Amb @JBorgstam and Minister of Foreign Affairs @NikosDendias celebrated the happy occasion together. #WeAreNATO pic.twitter.com/KYihAEtA8c

— Embassy of Sweden Greece (@SwedeninGR) September 15, 2022