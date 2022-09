«Η Ειρήνη Παπά παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή» τονίζει ο Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η Ειρήνη Παπά «αφήνει πίσω της μια μοναδική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το τραγούδι, γνωρίζοντας τη διεθνή αναγνώριση» Τη συγκίνησή του για τον θάνατο της Ειρήνης Παπά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η ίδια ήταν η «τελευταία, ίσως, εκπρόσωπος, μιας σπουδαίας γενιάς, που παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή». Με ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην πορεία της στην τέχνη, αλλά και στο γεγονός ότι «υπήρξε ενεργή πολίτης, με θαρραλέα παρέμβαση στα δημόσια πράγματα». Αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο twitter: Με συγκίνηση οι Έλληνες αποχαιρετούμε την Ειρήνη Παππά. Αφήνει πίσω της μια μοναδική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το τραγούδι, γνωρίζοντας από νωρίς τη διεθνή αναγνώριση. Ενώ υπήρξε ενεργή πολίτης, με θαρραλέα παρέμβαση στα δημόσια πράγματα. Με συγκίνηση οι Έλληνες αποχαιρετούμε την Ειρήνη Παππά. Αφήνει πίσω της μια μοναδική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το τραγούδι, γνωρίζοντας από νωρίς τη διεθνή αναγνώριση. Ενώ υπήρξε ενεργή πολίτης, με θαρραλέα παρέμβαση στα δημόσια πράγματα.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 14, 2022 Τελευταία, ίσως, εκπρόσωπος μιας σπουδαίας γενιάς, παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή. Μία εποχή την οποία ανέκαθεν συμβόλιζε η υπέροχη μορφή της. Και που θα προκαλεί για πάντα δέος, θαυμασμό και πάνω από όλα έμπνευση. Συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους. Τελευταία, ίσως, εκπρόσωπος μιας σπουδαίας γενιάς, παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή. Μία εποχή την οποία ανέκαθεν συμβόλιζε η υπέροχη μορφή της. Και που θα προκαλεί για πάντα δέος, θαυμασμό και πάνω από όλα έμπνευση. Συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 14, 2022 Ειδήσεις σήμερα: «Ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής μου»: Ο έρωτας της Ειρήνης Παπά με τον Μάρλον Μπράντο Διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας στα Γρεβενά – Συνελήφθη άνδρας που μαχαίρωσε 73χρονο και 45χρονη στο ίδιο σπίτι Φορούσε η Μέγκαν… κρυφό μικρόφωνο όταν χαιρετούσε πολίτες έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ; BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 04.09.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )