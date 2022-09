Θεοδωρικάκος για επίθεση στο γραφείο του: Δεν πρόκειται να με κάμψουν και να με πτοήσουν στο παραμικρό Η ανάρτηση του υπουργού Προστασία του Πολίτη για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο Επίθεση με πέτρες και μπογιές σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, και λίγο αργότερα έγινε ανάληψη ευθύνης με κείμενο που αναρτήθηκε σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε νέα του ανάρτηση ο Τάκης Θεοδωρικάκος δηλώνει πως αναμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σύνολο των κομμάτων την ευθεία και άμεση καταδίκη, ενώ σημειώνει πως «δεν πρόκειται να με πτοήσουν». Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου: «Διαδικτυακοί κουκουλοφόροι» εκτόξευσαν σήμερα, μέσω ανάρτησής τους, ευθείες απειλές για το πρόσωπό μου και την Ελληνική Αστυνομία. Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, φρασεολογία αντίστοιχη με πρόσφατης ανακοίνωσης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς εμένα, γεγονός που θεωρώ καθαρά τυχαίο και συμπτωματικό. Αναμένω από τον Σύριζα αλλά και το σύνολο των κομμάτων την ευθεία και άμεση καταδίκη. Άλλωστε, οι θρασύτατες απειλές δεν στρέφονται μόνο προς το πρόσωπό μου. Αλλά, αποτελούν και απειλή για την ίδια τη Δημοκρατία μας. Σε ο,τι με αφορά, δεν πρόκειται να με κάμψουν και να με πτοήσουν στο παραμικρό». Ειδήσεις σήμερα: Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν: «Λάβαμε σήμα πως μπορούμε να εξάγουμε προϊόντα μέσω Τουρκίας» είπε ο Ρώσος πρόεδρος Ελισάβετ: Πώς έμαθε ο Κάρολος ότι πεθαίνει η βασίλισσα – «Τρεχαλητά στο διάδρομο, ένα επείγον τηλεφώνημα, μετά σιωπή» Άγιος Όρος: Εξαφάνιση-μυστήριο δύο οικίσκων αξίας €75.000 κοντά στη Μονή Εσφιγμένου BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

