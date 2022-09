Θεοδωρικάκος: Στον ΣΥΡΙΖΑ ήπιαν το «αμίλητο νερό» για τους 38 στον Έβρο – Να ζητήσει συγγνώμη ο Τσίπρας στη ΔΕΘ «Περιμένω την Κυριακή να επιτρέψουν σε κάποιον δημοσιογράφο να κάνει αυτή την ερώτηση στον κύριο Τσίπρα» Δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την σιωπή του μετά το «συγγνώμη κάναμε λάθος» της ΜΚΟ HumanRights360 για την υπόθεση με τους 38 μετανάστες στον Έβρο άσκησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «η ιστορία αυτή με τους 38 μετανάστες χρησιμοποιήθηκε διαδίδοντας ωμά ψέματα. Τώρα λοιπόν που η ΜΚΟ ζήτησε συγγνώμη μάλλον αναγνωρίζοντας το λάθος της, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πιει το αμίλητο νερό. Δεν βλέπω να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε κουβέντα». Ο Τάκης Θεοδωρικάκος πρόσθεσε, μάλιστα, ότι περιμένει «ο κ. Τσίπρας μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι που έχει συνέντευξη Τύπου να ζητήσει συγγνώμη για τα ωμά ψέματα που είπε για συγκεκριμένο περιστατικό. Για τις βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος της κυβέρνησης, αλλά και σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ελληνικού Στρατού και των ακριτών μας στον Έβρο που φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας . Περιμένω κάποιος δημοσιογράφος την Κυριακή να τον ρωτήσει, να επιτρέψουν σε κάποιον δημοσιογράφο να κάνει αυτή την ερώτηση στον κύριο Τσίπρα». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διεμήνυσε, επίσης, ότι τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο «θα παραμείνουν απροσπέλαστα» μολονότι «η απειλή» που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 «συνεχίζει και είναι υπαρκτή». «Εμείς έχουμε ισχυρή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει την ευθύνη φύλαξης των συνόρων, από κοινού με τον ελληνικό στρατό. Εάν δεν είχαμε αυτή τη δύναμη, στην Ελλάδα θα είχαν εισρεύσει εκατοντάδες χιλιάδες παράτυποι μετανάστες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την αρχή του χρόνου έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος στη χώρα σε 150.000 άτομα» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατηγόρησε, τέλος την Τουρκία ότι «έχει οργανώσει ένα γαϊτανάκι εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων. Τους μεταφέρει η στρατοχωροφυλακή μέχρι τις όχθες του Έβρου και στη συνέχεια να τους παίρνουν οι γνωστοί έμποροι και λαθρέμποροι της ελπίδας και τους πηγαίνουν σε νησίδες του Έβρου. Το καλοκαίρι αυξάνονται οι ροές, καθώς το βάθος στις όχθες είναι πάρα πολύ χαμηλό». Ειδήσεις σήμερα:Νέα τουρκική πρόκληση: Η Ελλάδα ψεύδεται για τη Μικρασιατική Καταστροφή Γραφείο τελετών στην Ορεστιάδα έκανε κηδειόχαρτο για την… Ελισσάβετ Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού BEST OF NETWORK 16.09.2022, 11:00 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 04.09.2022, 15:00

