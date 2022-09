Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Όχι» σε κυβέρνηση συνεργασίας – «Το ΚΚΕ δεν θα σας στηρίξει»

«Ο ίδιος ο λαός μπορεί και πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με ενιαίο πανελλαδικό αγώνα. Με προετοιμασία και οργάνωση “από τα κάτω”», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του, το μεσημέρι, στη ΔΕΘ. «Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα, με το ΚΚΕ μπροστά, δυνατό. Καμιά αναμονή λοιπόν, δεν πρέπει να δείξει ο λαός μας. Καμιά ανοχή. Γιατί δεν έχει πλέον καμιά αντοχή», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και για αυτό χρειάζεται ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό». Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στις επόμενες εκλογές και σε σενάρια συνεργασίας που συζητούνται καθ’ οδόν προς τις εκλογές. «Αυτά που ενώνουν σήμερα τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, είναι πολύ περισσότερα, από αυτά που τους χωρίζουν. Και μια χαρά θα μπορούσαν να φτιάξουν την επόμενη αστική κυβέρνησή τους -και αριθμητικά και κυρίως πολιτικά- αν αυτό το απαιτήσει το κεφάλαιο και οι σύμμαχοί του. Κι αυτό το ξέρει και το παραξέρει και ο κ. Μητσοτάκης, που μίλησε για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, την οποία τη χαρακτήρισε ως “πολιτική – τερατογένεση”, χώνοντας με κουτοπονηριά μέσα και το ΚΚΕ!» σχολίασε ο κ. Κουτσούμπας. «Αφήστε λοιπόν όλοι σας, έξω από τα βρώμικα παιχνίδια σας, το ΚΚΕ», τόνισε και πρόσθεσε: «Το ΚΚΕ, το ξέρετε καλά, όπως το ξέρει και όλος ο ελληνικός λαός, δεν πρόκειται, όχι να σας στηρίξει, αλλά ούτε και να σας ανεχτεί σε μία τέτοια κυβέρνηση της συμφοράς για το λαό, όπως δεν το έκανε όλα αυτά τα χρόνια». Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ παρουσίασε δεκαπέντε θέσεις του κόμματος για έξοδο από την κρίση και την ακρίβεια, «απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα», όπως είπε: – Ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας – όπως ο λιγνίτης – με περιβαλλοντικούς όρους, κόντρα στις δεσμεύσεις της ΕΕ για την «πράσινη ανάπτυξη» και το εμπόριο ρύπων. – Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής. – Απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν από τη µεταφορά του πανάκριβου αµερικανικού LNG. – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. – Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. – Κατάργηση της χρέωσης του χαρατσιού των ΑΠΕ στους λογαριασμούς ρεύματος. – Καµία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. – Διαγραφή χρεών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. -Αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την προτάσεις εργατικών σωματείων, για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. – Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο, με επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. – Αυξήσεις στις συντάξεις. – Επίδομα ανεργίας στο ύψος του 80% του κατώτατου μισθού για όλους τους ανέργους. – Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφής (π.χ. ψωµί, γάλα, άλευρα, έλαια), ένδυσης κ.ο.κ. – Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. – Επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές και τις μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. – Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα λαϊκά νοικοκυριά και του Τέλους Επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες. Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι για την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι κατευθύνσεις της Ε.Ε., η απελευθέρωση της αγοράς, το χρηματιστήριο ενέργειας, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι «δεσμεύσεις της ΕΕ, που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, σε βάρος των λαών της Ευρώπης». «Για αυτό ετοιμάζονται για περικοπές στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών, ενώ φορτώνουν τους λαούς με νέα δάνεια για να δώσουν κάποιες επιδοτήσεις», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στηρίζουν αυτές τις επιλογές, που υλοποιήθηκαν προτού αρχίσουν τα ρώσικα αντίμετρα με το κλείσιμο των αγωγών». Τόνισε δε, ότι όλα τα «αστικά κόμματα», στον βαθμό που τους αναλογεί, είναι «συνυπεύθυνα» για τη «βαθύτερη εμπλοκή της χώρας, όχι μόνο στον ενεργειακό πόλεμο, αλλά και συνολικά στην ιμπεριαλιστική αναμέτρηση Ρωσίας ΗΠΑ, ΝΑΤΟ», και αμφισβήτησε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί «ασπίδα» απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, λέγοντας ότι αυτή, αντιθέτως, «τρέφεται» από «τη δράση των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ, καθώς και των μεγάλων αντιθέσεών τους με Κίνα και Ρωσία». «Καμία εμπιστοσύνη, λοιπόν, στην κυβέρνηση της ΝΔ και τις άλλες δυνάμεις του ευρωατλαντισμού, που εναλλάσσουν τα “νταηλίκια γιοκ” με τους εναγκαλισμούς τους στις Συνόδους του ΝΑΤΟ και στα διάφορα επιχειρηματικά συμβούλια της καπιταλιστικής αγοράς», τόνισε. Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για «ρεκόρ τριακονταετίας» στην προσέλκυση επενδύσεων, διερωτήθηκε εάν οι εργαζόμενοι ωφελήθηκαν από αυτό και παρέπεμψε σε μια σειρά από παραδείγματα απολύσεων και προβλημάτων σε εργασιακούς χώρους, όπως λιπάσματα Καβάλας, ΛΑΡΚΟ, Μαλαματίνα, κ.α, λέγοντας: «Σπέρνουν ανέμους, αλλά θα θερίσουν θύελλες. Τα μέτρα ανακούφισης, το μεγάλο πακέτο, είναι παραπάνω από φανερό ότι ελάχιστα μπορεί να ανακουφίσει τους εργαζόμενους. Το ύψος του “πακέτου”, ακόμα και αν φθάσει τελικά τα 5,5 δισ. που διατείνεται, μεταφράζεται περίπου σε 500 ευρώ ανά άτομο… Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νέα αναδιανομή της φτώχειας και της μιζέριας, ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Με φόρους, με πληθωρισμό, με εκτίναξη των τιμών…. Η κυβέρνηση λέει, ότι “δίνει” 5,5 δισ. Αλήθεια, από πού; Μπορεί να δίνει πραγματικά κάποιος στον λαό, όταν του τα παίρνει απ’ τη μία τσέπη και του τα δίνει στην άλλη;». Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης στους αγρότες και τα ακριβά λιπάσματα, στους συνταξιούχους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ως παροχές αυτά που τους επιδίκασαν τα δικαστήρια και υποστήριξε ότι «χρειάζεται πολύ θράσος, ο πρωθυπουργός να κάνει διαφήμιση του κυβερνητικού έργου στην Παιδεία και την Υγεία», ενώ μίλησε και για τις ελλείψεις στα πανεπιστήμια και πρόσθεσε: «Και δε λείπουν τα ΜΑΤ και η πανεπιστημιακή αστυνομία που εγκατέστησε η κυβέρνηση». Διερωτήθηκε, επίσης, τι θα καλύψουν με τα πεντακόσια ευρώ τον χρόνο όσοι από τους φοιτητές το δικαιούνται, από τα ενοίκια το τεράστιο κόστος σίτισης ένδυσης.«Δίνει 250 ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή 70 λεπτά τη μέρα. Αλήθεια, με αυτά τα 70λεπτά τη μέρα θα αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας; Περίεργα μαθηματικά… Ας σταματήσουν πια, τους λέμε, τις κοροϊδίες», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, ενώ δεν άφησε ασχολίαστες τις εξαγγελίες για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, το μετρό, τον ΟΑΣΘ, τα αντιπλημμυρικά, το «πανάκριβο» και «με ΣΔΙΤ που θα πληρώνει χρόνια ο λαός μας» fly over, το Σέιχ Σου, την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, λέγοντας ότι οι κυβερνώντες κάνουν «κάθε χρόνο ανακοινώσεις για τα ίδια λιγοστά έργα – μπαλώματα». Χαρακτήρισε ακόμη «άθλια» και «απαράδεκτη» την υπόθεση παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, άλλων στελεχών, δημοσιογράφων κ.ά., αλλά πρόσθεσε ότι κανείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, μιλάνε σήμερα «για την κατάργηση όλου του σκοτεινού και επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές» γιατί «όλοι τους, είτε ψήφισαν, είτε στήριξαν, είτε ανέχτηκαν όλο αυτόν τον βούρκο από νόμους, οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ, που στην ουσία βάζουν στο στόχαστρο τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού». «Αυτή η θλιβερή, μίζερη πραγματικότητα έχει όνομα. Είναι ο Καπιταλισμός. Είναι οι δεσμεύσεις στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ» είπε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να φωτίζει την αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια, με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάθε συνδυασμό μεταξύ τους, η ψαλίδα κεφαλαίου – εργασίας συνεχώς διευρύνεται. Ο λαός γίνεται φτωχότερος και για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Για αυτό και η πάλη του λαού μπορεί να έχει συνέχεια, διάρκεια και προοπτική, μόνο όταν ενταχθεί στη μάχη απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του». Ειδήσεις σήμερα:Νέα τουρκική πρόκληση: Η Ελλάδα ψεύδεται για τη Μικρασιατική Καταστροφή Γραφείο τελετών στην Ορεστιάδα έκανε κηδειόχαρτο για την… Ελισσάβετ Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού

