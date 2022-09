Οικονόμου: Ο Τσίπρας παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα και μετά τον αναβάθμισε Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε η εξεταστική να ασχοληθεί και με τη δική του περίοδο ευθύνης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκρπόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στη δήλωση Τσίπρα ότι ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει το αίτημά του για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επειδή φοβάται τους δικούς του βουλευτές». Η δήλωση Οικονόμου έχει ως εξής: Προφανώς, η δήλωση του κ. Τσίπρα μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του κ. Ρουμπάτη, διοικητή της ΕΥΠ την περίοδο που ήταν ο κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός. Γιατί, όπως φαίνεται από δημοσιεύματα, άλλες προσδοκίες έτρεφε ο κ. Τσίπρας από την Εξεταστική και άλλα αποκαλύπτονται. Φαίνεται πως όχι μόνον η ΕΥΠ – επί των ημερών του- παρακολουθούσε τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρώντας ότι επιχειρήθηκε η πώληση εθνικού εδάφους σε εταιρεία συριακών (!) συμφερόντων στην οποία είχε εμπλοκή ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας τον αναβάθμισε και πολιτικά! Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε η Εξεταστική να ασχοληθεί και με τη δική του περίοδο ευθύνης. ΥΓ: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει εξαρχής ότι είναι σταθερά υπέρ της σύγκλησης όλων των κοινοβουλευτικών οργάνων σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 13.09.2022, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )