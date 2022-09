Οικονόμου: Τεράστιο ατόπημα του Ζεϊμπέκ για τη μειονότητα, να τον αποδοκιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ Οικονόμου: Αν επιμείνει στους χαρακτηρισμούς του γεννάται μείζον θέμα για τη συμμετοχή του στον ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του κ. Τσίπρα Ως «τεράστιο ατόπημα που δημιουργεί μία σειρά από θέματα» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου το πρωί της Παρασκευής (16/9) τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη μετά και την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. «Το να μιλά η Τουρκική πλευρά για δικαιώματα μειονοτήτων με τον τρόπο που έχει μεταχειριστεί τη Συνθήκη της Λωζάνης και τις αντίστοιχες μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο, στην Τένεδο σε άλλες περιοχές νομίζω ότι συνιστά ευθεία πρόκληση στην κοινή λογική. Μόνον έτσι μπορεί να εκληφθεί. Δεύτερον, δεν έχει την ανάγκη καμίας ξένης υπηρεσίας, κανενός ξένου υπουργείου οποιοσδήποτε πολίτης ζει στη χώρα για προστασία φυσική ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, υπάρχουν οι κανόνες. Τρίτον, είναι νομίζω οφθαλμοφανές το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε. Αυτοπροσδιόρισε τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και τον εαυτό του. Μιλάμε για τεράστιο ατόπημα που δημιουργεί μία σειρά από θέματα. Νομίζω ότι επιβάλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση αποδοκιμάζοντας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου το πρωί της Παρασκευής στο ΟΡΕΝ. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τις δηλώσεις Ζεϊμπέκ «είναι σοβαρότατα ζητήματα αυτά. Κατ’ αρχήν να πω ως προς τις απειλές δεν νοείται στην Ελλάδα να απειλείται κανείς. Και υπάρχουν όργανα και υπηρεσίες να μεριμνήσουν για αυτό το πράγμα. Αλλά, είναι αδιανόητο Έλληνες βουλευτές ανεξαρτήτως θρησκεύματος να χρησιμοποιούν τέτοιος χαρακτηρισμούς, να πυροδοτούν εντάσεις, να χαρακτηρίζουν ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, τουρκικό. Είναι αδιανόητο». Ο κ. Οικονόμου υπενθύμισε, μάλιστα, και τα «άλλα τέτοια ατυχή περιστατικά στο παρελθόν και από βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Ανασκεύασε, έγινε η κίνηση που έπρεπε να γίνει, καλοδεχούμενη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντίδραση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συμπεριφορές που είναι μη ανεκτές». «Θεωρώ κατ’ αρχήν ότι πρέπει να ανασκευάσει και από εκεί και πέρα αν επιμείνει στους χαρακτηρισμούς του γεννάται μείζον θέμα για τη συμμετοχή του στον ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του κ. Τσίπρα» κατέληξε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα: Στους 39 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο Την Δευτέρα δίπλα στην Ελισάβετ θα ταφεί και ο Φίλιππος – Το πρωτόκολλο που θέλει το ζευγάρι για πάντα μαζίΗ εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Κόλιν Φάρελ BEST OF NETWORK 16.09.2022, 11:00 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 15.09.2022, 08:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )