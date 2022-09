Οριστική συμφωνία Αθήνας – Βερολίνου για τα 40 τεθωρακισμένα Marder Παναγιωτόπουλος και Γερμανίδα υπουργός Άμυνας σφράγισαν την προ μηνών συμφωνία Μητσοτάκη-Σολτς – Η Αθήνα στέλνει 40 BMP-1 στην Ουκρανία και τα αντικαθιστά με 40 γερμανικά Marder Οριστική είναι, πλέον, η συμφωνία Αθήνας και Βερολίνου για την την παραχώρηση 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-1 από την Ελλάδα στην Ουκρανία και την αντικατάστασή τους από 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης MARDER, τα οποία θα στείλει η Γερμανία στον ελληνικό στρατό. Το τυπικό της συγκεκριμένης συμφωνίας, στην οποιά είχαν φτάσει πριν από μερικούς μήνες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σολτς, επικύρωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Γερμανίδα ομόλογός του, Κριστίνε Λάμπρεχτ. Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρει: «Σε συνέχεια της απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Καγκελαρίου Olaf Scholz, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Christine Lambrecht, προκειμένου να υποστηριχθεί η άμυνα της Ουκρανίας, ενάντια στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, συμφώνησαν για την παραχώρηση 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-1 από την Ελλάδα στην Ουκρανία, τα οποία θα αντικατασταθούν από 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης MARDER, που θα παραχωρηθούν από τη Γερμανία στην Ελλάδα». Για το θέμα είχε μιλήσει χθες η κ. Λάμπρεχτ, κάνοντας γνωστό ότι «η συμφωνία για μια κυκλική ανταλλαγή οχημάτων μάχης πεζικού με την Ελλάδα και την Ουκρανία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Ειδήσεις σήμερα: Νέες απειλές από την Τουρκία: «Μην την πατήσετε όπως οι Ουκρανοί» Δεκάδες καταγγελίες από πολίτες για τηλεφωνική απάτη με δόλωμα «ποινικές εκκρεμότητες» Δείτε βίντεο: Χημικά στο ΑΠΘ μετά από επίθεση φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 16.09.2022, 16:02

