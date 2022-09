Ο Τσούνης συνάντησε τον Αργυρό στη Θεσσαλονίκη – Βίντεο από τη διασκέδασή τους στον Οικονομόπουλο Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνάντησε τον λαϊκό καλλιτέχνη και έκανε ανάρτηση στο Twitter – Οι δυο τους διασκέδασαν μετά την ομιλία Μητσοτάκη, σε μεγάλο κλαμπ της Θεσσαλονίκης Ανάρτηση από τη συνάντησή του με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό έκανε στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην 86η ΔΕΘ στο Βελλίδειο. Μάλιστα, στην ανάρτηση του ο κ. Τσούνης χαρακτηρίζει τον τραγουδιστή «ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Ελλάδας». «Ήταν χαρά να συναντηθούμε @ArgirosKonstant, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούνης. Δείτε την ανάρτηση του κ. Τσούνη: Μετά το στιγμιότυπο, οι δύο άντρες συναντήθηκαν ξανά, στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρέσβης διασκέδαζε με την παρεά του στο club Vogue και λίγο αργότερα στο τραπέζι του βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το κλίμα ήταν ευχάριστο με… γαρύφαλλα αλλά και πολύ χορό. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο, με το κοινό να τους καταχειροκροτεί. Δείτε βίντεο του thetimes|-.gr: Σημειώνεται ότι ο κ. Τσούνης φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά την παρουσία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ σε καφετέρια της πόλης, ο κόσμος τον σταματούσε και του ζητούσε σέλφι. Ειδήσεις σήμερα: Ειρήνη Παπά: Ο χαρακτηρισμός «ζωντανή Καρυάτιδα», το Χόλιγουντ και το Όσκαρ Σπύρος Μπιμπίλας σε Ελπίδα Νίνου στη δίκη Φιλιππίδη: Ντροπή σου που λες ψέματα Κομισιόν: «Φρένο» στην επιρροή του φυσικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 13.09.2022, 09:00

