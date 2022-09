ΠΑΣΟΚ: Βιογραφικά πολιτών περιμένει η Χαριλάου Τρικούπη για τη συμμετοχή τους στα πολιτικά όργανα Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ελένη Γκρήγκοβιτς 16.09.2022, 17:57 Ανοιχτό κάλεσμα απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στους πολίτες που το επιθυμούν, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στους θεματικούς τομείς πολιτικής, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος. Στην ανακοίνωση – πρόσκληση η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι: το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αποδεικνύοντας έμπρακτα την απόφαση του να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στην κοινωνία, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, για την στελέχωση των τομέων πολιτικής του Κινήματος. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επαγγελματίας, φοιτητής, εργαζόμενος, ακαδημαϊκός, επιστήμονας μπορεί να συμμετέχει στους θεματικούς τομείς πολιτικής, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δημόσια διαβούλευση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, OPENGOV) είναι οι βασικές δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2009. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στους τομείς μέσα από την πλατφόρμα Ψηφιακή Κοινωνία, του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής https://digitalsociety.gr/tomeis Οι Τομείς Πολιτικής είναι ομάδες – όργανα τεκμηρίωσης που παράγουν πολιτική, συνεπικουρούν επιστημονικά το κοινοβουλευτικό έργο, συνεργάζονται με τους Κοινοβουλευτικούς Τομείς Εργασίας, αναλαμβάνουν το συντονισμό σε θέματα διυπουργικού περιεχομένου, διασφαλίζουν διαύλους επικοινωνίας με τις οργανωμένες κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τα μαζικά κινήματα και αναλαμβάνουν τη διοργάνωση δράσεων, θεματικών ημερίδων και προγραμματικών συνεδρίων. Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: ΕΛΑΣ: Μεγάλη απάτη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με δόλωμα «ποινικές εκκρεμότητες» Στεγαστικά δάνεια για νέους: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κέρδη, το χρονοδιάγραμμα, τους δικαιούχους Καλαμάτα: Αυτός είναι ο 62χρονος παρουσιαστής που ασελγούσε σε παιδιά Ελένη Γκρήγκοβιτς 16.09.2022, 17:57 BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 16.09.2022, 16:02

