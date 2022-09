Πηγές εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις: Δεν υπήρξε καβγάς Κυρανάκη – Τζανακόπουλου Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Πρόεδρος της Εξεταστικής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, «ουδέποτε ζήτησε να αποχωρήσει ο κ. Κυρανάκης ή άλλο μέλος της επιτροπής» Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που θέλουν να σημειώθηκε καβγάς μεταξύ των βουλευτών Κυρανάκη – Τζανακόπουλου προχωρούν πηγές της εξεταστικής σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Πρόεδρος της Εξεταστικής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, «ουδέποτε ζήτησε να αποχωρήσει ο κ. Κυρανάκης ή άλλο μέλος της επιτροπής». Κατά τις ίδιες αρμόδιες πηγές αυτό που συνέβη είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης Τζανακόπουλου στον κ. Δεμίρη, αρκετοί βουλευτές της ΝΔ τόνισαν ότι δεν νοείται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν συνεχώς αυθαίρετες κρίσεις απόψεων και ότι «εδώ είμαστε για να εξετάσουμε γεγονότα και πραγματικά στοιχεία». Αυτό συνέβη διότι ο κ. Τζανακόπουλος φέρεται να απέδωσε στον κ. Δεμίρη την άποψη ότι «ο Διοικητής της ΕΥΠ είναι πάνω από το Σύνταγμα» κάτι που ουδέποτε δήλωσε ή υπονόησε ο κ. Δεμίρης. Στη συνέχεια και όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απείλησε εκτός μικροφώνου τον κ. Κυρανάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να καταγραφούν αυτές οι απειλές στα πρακτικά καθώς παραβιάζουν την κοινοβουλευτική δεοντολογία ενώ η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά με όλα τα μέλη της μετά από μια πεντάλεπτη διακοπή. Ειδήσεις σήμερα: ΕΛΑΣ: Μεγάλη απάτη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με δόλωμα «ποινικές εκκρεμότητες» Στεγαστικά δάνεια για νέους: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κέρδη, το χρονοδιάγραμμα, τους δικαιούχους Καλαμάτα: Αυτός είναι ο 62χρονος παρουσιαστής που ασελγούσε σε παιδιά BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 13.09.2022, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )