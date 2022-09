Πόλεμος στην Ουκρανία: Για πάνω από 1.000 νεκρούς στο Χάρκοβο κάνει λόγο το Κίεβο – Καταδικάζει τις θηριωδίες η ΕΕ

Βασανιστήρια υπέστησαν και σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι στις περιοχές της επαρχίας του Χαρκόβου δήλωσε ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς είπε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες οι ουκρανικές αρχές θα ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρέθηκαν σε έναν ομαδικό τάφο στην πόλη Ιζιούμ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η ΕΕ καταδικάζει τις φρικαλεότητες

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «βαθιά σοκαρισμένη» μετά την ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων σε ομαδικό τάφο κοντά στο Ιζιούμ της Ουκρανίας και «καταδικάζει με την μεγαλύτερη δριμύτητα τις φρικαλεότητες», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει αφήσει μία γραμμή αίματος και ολέθρου. (…) Η Ρωσία, οι πολιτικοί της ηγέτες και όλα τα ενεχόμενα στις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου πρόσωπα στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι ομαδικοί τάφοι στο Ιζιούμ

Ρωσικές θηριωδίες αποκαλύπτονται σε ολοένα και περισσότερες ουκρανικές πόλεις, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις. Πολλά πτώματα με σκοινί γύρω από τον λαιμό τους και δεμένα τα χέρια ανακαλύφθηκαν σε τόπο ομαδικής ταφής στην πόλη Ιζιούμ, η οποία προσφάτως ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters.

Η ουκρανική αστυνομία και ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών βοηθούσαν στην εκταφή των πτωμάτων στο σημείο εκείνο, όπου έχουν τοποθετηθεί ξύλινοι σταυροί, στην άκρη ενός νεκροταφείου στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Λευκοί σάκοι για τη μεταφορά πτωμάτων βρίσκονταν στο έδαφος.

Horrific scenes in Izyum today. Some 445 people buried in this forest, all of whom died during six-month Russian occupation of the city. Another 17 Ukrainian soldiers were executed and dumped together in a single pit. Prosecutors say there’s evidence the soldiers were tortured pic.twitter.com/EgmH6lPnqb

— Mark MacKinnon (@markmackinnon) September 16, 2022