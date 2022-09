Ρουμπάτης στην εξεταστική για παρακολουθήσεις: Ιδιωτικές οι συνομιλίες μου με Τσίπρα Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ αν και υποστήριξε αρχικά πως δεν προτίθεται να επικαλεστεί το απόρρητο, αρνήθηκε στην συνέχεια να ενημερώσει τα μέλη της εξεταστικής αναφορικά με τις πληροφορίες που παρείχε στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα Με την εξέταση του Ιωάννη Ρουμπάτη, διοικητή της ΕΥΠ την περίοδο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας αν και υποστήριξε αρχικά πως δεν προτίθεται να επικαλεστεί το απόρρητο, αρνήθηκε στην συνέχεια να ενημερώσει τα μέλη της εξεταστικής αναφορικά με τις πληροφορίες που παρείχε στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις του Σπύρου Σαγιά και Στέργιου Πιτσιόρλα με τον ισχυρισμό ότι αποτελούν ιδιωτικές συζητήσεις. Σε άλλο σημείο ο κ. Ρουμπάτης φέρεται να υποστήριξε πως μόνο στην επιτροπή Θεσμών μπορεί να τοποθετηθεί επί θεμάτων της ΕΥΠ και όχι στην εξεταστική. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο κ. Ρουμπάτης κλήθηκε να απαντήσει και για τις αποκαλύψεις της πρώην προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία σε συνέντευξη της στα «Παραπολιτικά» είπε πως ο κ. Τσίπρας είχε στην κατοχή του απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις τις ΕΥΠ. Ο μάρτυρας φέρεται και πάλι να απέφυγε την παροχή απαντήσεων υποστηρίζοντας πως όσα είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να είναι αλήθεια… μπορεί και όχι. Ο κ. Ρουμπάτης κλήθηκε να εκφράσει γνώμη για το αν είναι νόμιμη η παρακολούθηση βουλευτών ή ευρωβουλευτών για να υποστηρίξει ότι κατά την άποψή του είναι παράνομη ενώ επανέλαβε ότι για όλα τα θέματα που χειρίστηκε ο ίδιος ενημέρωνε τον τότε πρωθυπουργό είτε προφορικά είτε με γραπτά σημειώματα. Ωστόσο, στην συνέχεια φέρεται να είπε πως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη αρκεί να υπήρχε τεράστιος όγκος πληροφοριών καθώς και ότι η αρμόδια εισαγγελέας για την εποπτεία της ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου έχει τεράστια εμπειρία και δεν θα άναβε το «πράσινο φως» για την επισύνδεση χωρίς τεκμηρίωση. Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ φέρεται παραδέχθηκε ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία της υπηρεσίας για τις επισυνδέσεις καταστρέφονται, διατηρούνται όμως γραπτές σημειώσεις για 2 χρόνια, εκτιμώντας πως και για την υπόθεση Ανδρουλάκη θα έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να μίλησε για φακέλους ειδικού χειρισμού στους οποίους έχουν πρόσβαση ελάχιστοι υπάλληλοι της ΕΥΠ Να σημειωθεί πως ο σημερινός προγραμματισμός της επιτροπής περιλαμβάνει και την εξέταση του τέως διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα ο οποίος κατά την τοποθέτησή του πριν από περίπου 10 ημέρες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε επικαλεστεί την ρήτρα απορρήτου αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις για την επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του κ Νίκου Ανδρουλάκη. Χθες κατέθεσε στην εξεταστική ο κ. Θεόδωρος Δραβίλλας διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας την περίοδο 2012 – 2015. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας φέρεται να εξήγησε στα μέλη της επιτροπής πως το αίτημα παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη δεν αντιμετωπίζει ζητήματα νομιμότητας από την στιγμή που φέρει τις απαραίτητες υπογραφές των υπηρεσιακών στελεχών της ΕΥΠ και της αρμόδιας εισαγγελέως διευκρινίζοντας πως πλήρη στοιχεία απαιτούνται μόνο σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ διέψευσε για μια ακόμα φορά πως επι θητείας, 2012 – 2015, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολουθούσαν τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Σαγιά και Στέργιο Πιτσιόρλα ενώ την ίδια αρνητική απάντηση έδωσε και σε ερώτηση σχετική με τις παρακολουθήσεις στα γραφεία του ΚΚΕ. Αναφορικά με την καταστροφή υλικού φέρεται να είπε πως η διαδικασία είναι τυπική, ότι συνέβαινε και επι ημερών του και πως ο ευρωπαϊκός μέσος όρος τήρησης αρχείων είναι εως 3 μήνες ενώ για την Ελλάδα η περίοδος αυξάνει από 6 εως 9 μήνες. Ο κ. Δραβίλλας φέρεται να είπε πως το καθεστώς εχεμύθειας αφορά και τον ίδιο και πως θα μπορούσε να επικαλεστεί το απόρρητο εάν το έκρινε απαραίτητο. Τέλος, φέρεται να είπε πως με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να γνωρίζει για την επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη. Ειδήσεις σήμερα: Πλαφόν στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Τσιγγάνα αγκάλιασε και φίλησε τον Πέτρο Φιλιππίδη έξω από το Δικαστήριο Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παππά BEST OF NETWORK 15.09.2022, 14:30 16.09.2022, 08:21 16.09.2022, 09:23 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 16.09.2022, 08:00

