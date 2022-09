Σοβαρές καταγγελίες για τον Ρώσο πρέσβη στην Κύπρο: «Μου είπε ξεκάθαρα ότι μας παρακολουθούν» «Τον έβγαλα έξω από το γραφείο μου» καταγγέλλει ο τέως Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών στην Κύπρο – «Απαίτησε να παρανομήσουμε» είπε για τον πρέσβη που αποχωρεί μετά από 9 χρόνια Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία Ο Στανισλάβ Οσάτσι πρώην στέλεχος της KGB αποχωρεί μετά από 9 χρόνια παρουσίας από τη πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία. Ο τέως Γενικός Διευθυντής του κυπριακού υπουργείου Eξωτερικών Αλέξανδρος Ζήνων, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή του «Ράδιο Πρώτο» αποκάλυψε πως σε μια συνάντηση που είχαν στο γραφείο του στο υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Οσάτσι «απαίτησε να παρανομήσουμε έναντι δεσμεύσεων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» προκειμένου να εξυπηρετηθούν ρωσικά συμφέροντα και σχεδιασμοί. «Μου είπε ξεκάθαρα ότι μας παρακολουθούν. Τα τηλέφωνά μας δηλαδή κλπ…» συμπλήρωσε ο κ. Ζήνων, ενώ η συζήτηση έληξε όταν «του είπα αυτομάτως ότι “διακόπτεται η συζήτηση” και ουσιαστικά τον έβγαλα έξω από το γραφείο μου», όπως είπε. Κατά τη περίοδο που ο κ. Οσάτσι υπηρετούσε στη Κύπρο η παρέμβαση της Ρωσία στα εσωτερικά πολιτικά και εκκλησιαστικά πράγματα της Κύπρου ήταν έντονη και πολλές φορές χωρίς να τηρούνται καν τα διπλωματικά προσχήματα. Στενός συνεργάτης του Πούτιν ο νέος πρέσβης Νέος πρέσβης της Ρωσίας διορίστηκε χθες ο Μουράτ Μαγκόμετοβις Ζιαζίκοβ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος και υπηρέτησε στην KGB επί ΕΣΣΔ αλλά και στην FCΒ μετά την πτώση του σοβιετικού καθεστώτος. Ο νέος πρέσβης είναι στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν και διετέλεσε Πρόεδρος της Ινγκουσετίας, ενώ το όνομα του ενεπλάκη και σε υποθέσεις που αφορούσαν εγκλήματα μεταξύ των οποίων και ενός δημοσιογράφου. Ο κ. Ζήνων αναφερόμενος στον διορισμό του νέου πρέσβη της Ρωσίας, διευκρίνισε ότι κάθε κράτος οφείλει να μελετά ποιος είναι ο πρέσβης που ζητά διαπίστευση και αν κρίνεται πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις προκειμένου να αποτρέψει τον διορισμό. Ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως είπε ο κ. Ζήνων, καλό είναι να περιμένουμε και να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος επειδή εκτός των άλλων, κράτη όπως η Κύπρος δεν έχουν απεριόριστη δυνατότητα προκειμένου να ανακόπτουν διορισμούς πρέσβεων μεγάλων κρατών όπως της Ρωσίας με την οποία εξάλλου, όπως υπογράμμισε, υπάρχουν οι σχέσεις που υπάρχουν. Ειδήσεις σήμερα: Δείτε live την πομπή με τη σορό της Ελισάβετ από το Μπάκιγχαμ στο Γουέστμινστερ Ρουμπάτης στην Επιτροπή: Ναι, παρακολουθούσαμε τον Πιτσιόρλα, ενημέρωσα τον Τσίπρα Θύμα κλοπής στο Χαλάνδρι η Ματίνα Παγώνη Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 04.09.2022, 15:00

