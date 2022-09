Στο Ντιτρόιτ ο Μπάιντεν: Προσκάλεσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσίων να γυρίσουν με διθέσιο κάμπριο στο σπίτι!

Αισιόδοξος για το μέλλον της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν που επισκέφθηκε απόψε την μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου στο Ντιτρόιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης δεν έκρυψε τον ενθουσιαμό του για τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν και σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι τα «τα οχήματα που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ του δίνουν πολλούς λόγους να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν έκρυβε την αγάπη του για τα αυτοκίνητα δεν δίστασε μάλιστα να αστειευθεί με τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούσαν στην Έκθεση. Έτσι λοιπόν, όταν μπήκε στην θέση του οδηγού τους είπε ότι προσκάλεσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να επιστρέψουν με αυτό το αυτοκίνητο στο σπίτι!

Το «αίτημα» Μπάιντεν φυσικά δεν συζητήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες καθώς κάτι τέτοιο παραβιάζει όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας που αφορούν τις μετακινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

