Τουρκία: To 64% των Τούρκων δεν θεωρεί «εχθρό» τον ελληνικό λαό Δημοσκόπηση της εταιρείας Metropoll στην Τουρκία – Η έρευνα έρχεται σε μια στιγμή που βρίσκεται στο ζενίθ, η προκλητικότητα και η ακραία ρητορική σύσσωμης σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, κατά της Ελλάδας To 64% των Τούρκων δεν θεωρεί «εχθρό» τον ελληνικό λαό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Metropoll στην Τουρκία. Στην ερώτηση «Είναι φίλος ο ελληνικός λαός ή εχθρός;» το 64% των ερωτηθέντων απάντησαν «Όχι», το 31,3% «Ναι», ενώ 4,7% δεν απάντησε. Η έρευνα έρχεται σε μια στιγμή που βρίσκεται στο ζενίθ, η προκλητικότητα και η ακραία ρητορική σύσσωμης σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, κατά της Ελλάδας. Το θεαματικό στην έρευνα είναι, πως η πλειοψηφία τουρκικών κομμάτων που έχουν κάνει «σημαία» την ακραία εθνικιστική ρητορική κατά της Ελλάδας -όπως το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και το συγκυβερνών ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗP)- δεν θεωρούν «εχθρό» τους Έλληνες. Συγκεκριμένα δεν θεωρούν «εχθρό» τον ελληνικό λαό, δήλωσαν οι ψηφοφόροι των κομμάτων: • 60,3% του κυβερνώντος AKP • 73,8% του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) • 65,1 % του Καλού Κόμματος (İyi Parti ) της Μεράλ Ακσενέρ • 68,6 του Δημοκρατικού Κόμματος τω Λαών (HDP) • 57,8% του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δικτυα, ο ιδρυτής και Διευθυντής της MetroPOLL Research Οζέρ Σενσάρ, σχολίασε : «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας δεν αισθάνεται εχθρότητα προς τον ελληνικό λαό». Halkımızın büyük çoğunluğu Yunan halkına düşmanlık duymuyor. pic.twitter.com/ygoEsvF1gc — Ozer Sencar (@ozersencar1) September 14, 2022 Σε άλλη ερώτηση της ίδιας έρευνας, το 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η ένταση της Τουρκίας με την Ελλάδα αποτελεί προεκλογική κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν. Σε αυτούς που συμφωνούν με την ίδια άποψη είναι 36% και 38% των ψηφοφόρων του AKP και ΜΗP αντίστοιχα, που αποτελούν τον κυβερνητικό συνασπισμό στην χώρα. Δείτε βίντεο: Τουρκία: To 64% των Τούρκων δεν θεωρεί «εχθρό» τον ελληνικό λαό Ειδήσεις σήμερα: Στο βρετανικό κοινοβούλιο σήμερα η σορός της Ελισάβετ για λαϊκό προσκύνημα με αυστηρούς κανόνες H Ουκρανία «γυρίζει το παιχνίδι» του πολέμου – Μπορεί να γίνει το «ρωσικό Βιετνάμ»; Ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία – Έρχεται «καλοκαιρινό» Σαββατοκύριακο BEST OF NETWORK 15.09.2022, 14:30 16.09.2022, 08:21 16.09.2022, 09:23 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 16.09.2022, 08:00

