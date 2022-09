Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει πως δεν έχει λόγο ύπαρξης η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας, διερωτώμενος εάν τα χρήματα αυτά κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων ή οδήγησαν στο να δοθούν χρήματα σε επιχειρηματίες που δεν είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για παντελή απουσία αναφοράς στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην πρόσφατη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, λίγο πριν μεταβεί στη ΔΕΘ. «Δεν ήταν τυχαία η παντελής απουσία αναφοράς στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τις εξαγγελίες που γίνανε στην ΔΕΘ» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κι αυτό γιατί όπως υπογράμμισε «στην αντίληψη της κυβέρνησης δεν έχει θέση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». «Μπορεί να διαφωνούμε στο ποια είναι τα μέτρα που μπορεί κανείς να προσεγγίσει για να στηρίξει ένα κλάδο, αλλά αν δεν πιστεύουμε ότι ο κλάδος αυτός έχει λόγο ύπαρξης, αυτό είναι μια δομική διαφωνία» σημείωσε ο κ. Τσίπρας καταγγέλλοντας τη στάση αδιαφορίας της κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Το είδαμε και από το σχέδιο Πισσαρίδη και το είδαμε και από μια σειρά δηλώσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα για τα ζόμπι που δεν έχουν θέση στην ελληνική οικονομία και είναι μια αντίληψη που είπε εύγλωττα ο κύριος Πέτσας: “όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί πεθαίνει» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία. Αναφερόμενος στο τι θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα του κλάδου μόνο με κάποιες εξαγγελίες επιδοματικού χαρακτήρα. «Ακούω και θα ακούσω κάποια αιτήματα, που κατά την άποψή μου είναι χρόνια και είναι λογικά, γιατί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις και στο φορολογικό μας σύστημα. Αλλά αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε όλοι μαζί είναι δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο» σημείωσε και εξήγησε ότι το μεγάλο όπλο είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης. «Πρέπει να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε το μεγάλο όπλο που έχουμε το επόμενο διάστημα, που είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Φοβάμαι ότι οι πόροι αυτοί δεν θα αξιοποιηθούν καθόλου για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» τόνισε. Αντίθετα υπογράμμισε «υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατευθυνθούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων». «Ένα θα σας πω μόνο. Στο κομμάτι που αφορά τον δανεισμό, ήδη έχουν δεσμευθεί 500 εκατομμύρια για δανεισμό 13 μόνο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με επιτόκιο 0,7-0,8%. Ουσιαστικά δηλαδή 500 εκατομμύρια για να μπορέσουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι να αλλάξουν το δανεισμό τους από τις συστημικές τράπεζες και να πάρουν φθηνό δάνειο και να έχουν κέρδος» είπε και συμπλήρωσε ότι έτσι «στερούνται πόροι από την πραγματική οικονομία και από δεκάδες άλλες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Τέλος ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας, διερωτώμενος εάν τα χρήματα αυτά κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων ή οδήγησαν στο να δοθούν χρήματα σε επιχειρηματίες που δεν είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ περιέγραψαν με μελανά χρώματα το δύσκολο χειμώνα που έρχεται αφού όπως είπαν οι 680.000 επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους θα πρέπει να λύσουν την δύσκολη εξίσωση, υψηλά λειτουργικά κόστη με μειωμένο τζίρο. Τόνισαν δε, πως η αναφορά του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ είναι μόνο έμμεση. Και το έμμεσο όφελος που προκύπτει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι από την πιθανή αύξηση της κατανάλωσης μέσω των ενισχύσεων που θα δοθούν στα αδύναμα νοικοκυριά. BEST OF NETWORK 16.09.2022, 11:00 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 15.09.2022, 08:00

