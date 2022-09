Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει τη σύγκληση της επιτροπής θεσμών γιατί φοβάται τους βουλευτές της ΝΔ «Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια προκαλεί αλλεργία και φόβο στον κ. Μητσοτάκη», σημειώνει «Μετά από πέντε ημέρες πληροφορήθηκα σήμερα από τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει το αίτημά μου για έκτακτη σύγκληση της επιτροπής θεσμών, προκειμένου να ενημερωθούμε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους της ΕΥΠ αν παρακολουθούσαν και τον Χρήστο Σπίρτζη», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε on camera δήλωσή του. «Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια προκαλεί αλλεργία και φόβο στον κ. Μητσοτάκη», σημειώνει και αναφέρει: «ας γνωρίζει ότι όσα αρχεία και να καταστρέψει, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό». «Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του», καταλήγει. Ακολουθεί η πλήρης δήλωση: «Μετά από πέντε ημέρες πληροφορήθηκα σήμερα από τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει το αίτημά μου για έκτακτη σύγκληση της επιτροπής θεσμών, προκειμένου να ενημερωθούμε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους της ΕΥΠ για το εάν παρακολουθούσαν και τον Χρήστο Σπίρτζη, όπως τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται πλέον ακόμα και την πιο αυτονόητη κοινοβουλευτική θεσμική διαδικασία. Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια του προκαλεί αλλεργία και φόβο. Φοβάται την αλήθεια. Φοβάται την κοινοβουλευτική διαδικασία. Φοβάται ακόμη και τους δικούς του βουλευτές. Που ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν πλέον δημόσια ότι δεν υπάρχει απόρρητο της ΕΥΠ έναντι της Βουλής. Ας γνωρίζει ότι όσα αρχεία και να καταστρέψει, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό. Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του». Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Φιλιππίδη: Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα-Νίνου Κομισιόν: «Φρένο» στην επιρροή του φυσικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας Ρουμπάτης στην Επιτροπή: Ναι, παρακολουθούσαμε τον Πιτσιόρλα, ενημέρωσα τον Τσίπρα BEST OF NETWORK 16.09.2022, 12:06 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 09:02 16.09.2022, 09:00 13.09.2022, 09:00

