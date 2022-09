Έντονη ανησυχία Δένδια για την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία Υπάρχει διεθνές πλαίσιο αντίδρασης, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών – Αδυνατώ να καταλάβω τι συνέβη από την πλευρά της Τουρκίας μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Βόσπορο Την έντονη ανησυχία του για την πρωτόγνωρη κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπογραμμίζοντας πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει κανένα πεδίο συνεννόησης. Ο υπουργός σημείωσε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τεθεί ζήτημα νησιών ενώ εκτίμησε ότι η κοινή προεκλογική περίοδος στις δύο χώρες αποτελεί αρνητικό παράγοντα. Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε ωστόσο ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να διεθνοποιεί τις τουρκικές προκλήσεις έχει δημιουργήσει ένα διεθνές πλαίσιο αντίδρασης. Ο κ. Δένδιας έθεσε ως χρονικό ορόσημο της τουρκικής προκλητικότητας την συνάντηση που είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγιπ Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Βόσπορο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εικόνα που αποκόμισε αρχικά ήταν πως εκείνη η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα για να προσθέσει ότι αδυνατεί να ιχνηλατήσει τι συνέβη από την πλευρά της Τουρκίας και υιοθέτησε την τακτική των ακραίων εντάσεων. Ο υπουργός υποστήριξε ότι αν και η Ελλάδα από το 2019 έχει δώσει πολλές ευκαιρίες προς την Τουρκία για αποκλιμάκωση η γείτονα αρνείται πεισματικά να τις αποδεχθεί για να προσθέσει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εγκλωβισμένες. Παράλληλα σημείωσε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας την εγκλωβίζει και σε διαρκή πορεία σύγκρουσης με την Αίγυπτο. Τέλος, σημείωσε ότι το δόγμα Καραμανλή – το οποίο παρέμενε στοχος και της αμυντικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η αναλογία 7-10 υπερ της Τουρκίας και πως σήμερα η κατάσταση έχει ανατραπεί πλήρως με την Ελλάδα να καταγράφει 10 – 0 υπερ της. Ειδήσεις σήμερα: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Patagonia δώρισε την εταιρεία του σε ίδρυμα για το περιβάλλον! «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονες Οι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 17.09.2022, 08:48 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 17.09.2022, 08:00

