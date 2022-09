Ανάληψη ευθύνης με νέες απειλές για την επίθεση στο γραφείο του Θεοδωρικάκου Απειλούν ευθέως ότι θα επανέλθουν με νέες επιθέσεις κατά του υπουργού Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με πέτρες και μπογιές που σημειώθηκε στις 10/9, στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, έγινε με κείμενο που αναρτήθηκε σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στο μακροσκελές κείμενο γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες τις επίθεσης, όπου υπογραμμίζεται από τους συντάκτες του ότι αυτή την φορά ήταν οπλισμένοι μόνο με πέτρες, ενώ στην συνέχεια απειλούν ευθέως ότι θα επανέλθουν με νέες επιθέσεις κατά του υπουργού. Ως αποστολέας του κειμένου φέρεται η ομάδα Α*. Η επίθεση με πέτρες και μπογιές στο γραφείο του Τάκη Θεοδωρικάκου Υπενθυμίζεται ότι με πέτρες και μπογιές επιτέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος σε ανάρτηση του στα social media, τόνισε ότι δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες. Ειδικότερα ο κ. Θεοδωρικάκος στην ανάρτηση του έγραψε: «Κάποιοι θρασύδειλοι έριξαν μπογιές και πέτρες στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζεται το πολιτικό μου γραφείο. Ελπίζω τα επόμενα βράδια να έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στην ζωή τους. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν πτοείται….». Κάποιοι θρασύδειλοι έριξαν μπογιές και πέτρες στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζεται το πολιτικό μου γραφείο. Ελπίζω τα επόμενα βράδια να έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στην ζωή τους. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν πτοείται….— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) September 10, 2022 Ειδήσεις σήμερα: ΕΛΑΣ: Μεγάλη απάτη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με δόλωμα «ποινικές εκκρεμότητες» Στεγαστικά δάνεια για νέους: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κέρδη, το χρονοδιάγραμμα, τους δικαιούχους Καλαμάτα: Αυτός είναι ο 62χρονος παρουσιαστής που ασελγούσε σε παιδιά BEST OF NETWORK 17.09.2022, 10:30 17.09.2022, 13:21 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

