Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ: Ο πρωθυπουργός να άρει το απόρρητο για τις παρακολουθήσεις, είναι θέμα δημοκρατίας

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Aναφερόμενος στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις τόσο του ιδίου αλλά και άλλων προσώπων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι «δεν είναι προσωπικό ζήτημα είναι ζήτημα δημοκρατίας. Θλιβερό να αντιμετωπίζουμε τέτοια νοσηρά φαινόμενα. Να άρει το απόρρητο και να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί». Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «όλα μου τα βήματα είναι βήματα νομιμότητας και δεν θα με σύρει κανείς στην παρανομία. Αυτό δεν θα περάσει διότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή χώρα». «Άπλετο φως» Συνεχίζοντας στο θέμα αυτό, στο οποίο η αντιπολίτευση δίνει μεγάλη έμφαση, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση περιφρουρεί μάρτυρες που θα μπορούσαν να μιλήσουν για την υπόθεση. Αυτό δεν είναι απόδειξη συγκάλυψης; Αν δεν κληθούν θα πάω το θέμα στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Θέλω να πέσει άπλετο φως. Αφορά τη χώρα, τη δημοκρατία, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν πρέπει να υπονομεύεται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Είναι ζήτημα προτεραιότητας ο πρωθυπουργός να άρει το απόρρητο και ο κ. Κοντολέων να πει τους ακριβείς λόγους της παρακολούθησης μου. Θα βοηθήσει στην πολιτική ηρεμία και στη διαφάνεια. Διαφορετικά συνεχίζει το παιχνίδι συγκάλυψης». Στην ερώτηση με ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένο το κόμμα του και ο ίδιος στις επόμενες εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας είναι χωρίς ταβάνι και μπορούμε να είμαστε ξανά νικητές. Χαίρομαι που βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις πάμε καλά. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, υπάρχει αγώνας καθημερινός». Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση μετά την πρόωρη απολιγνιτοποίηση και την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι στην κυβέρνηση έκαναν συνειδητά λάθη γιατί ήθελαν να ενισχύσουν το λόμπι του φυσικού αερίου. Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση στο θέμα της ενέργειας ως «στρατηγική επιλογή» της κυβέρνησης που οδήγησε τη χώρα στην εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Eστω και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να στραφεί στις ΑΠΕ οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μόνο στα χέρια πέντε εταιρειών αλλά να διαχυθεί η τεχνολογία σε πολίτες και εταιρείες. «Από την αρχή είπαμε για το πλαφόν στην λιανική» πρόσθεσε για τα μέτρα που επεξεργάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου διατύπωσε την άποψη ότι δεν είναι αρκετά για να απαλύνουν τις συνέπειες στους πολίτες. «Θέλεις άμεσα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα σε όποιον θέλει να κάνει άμεσες παρεμβάσεις» είπε και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Αργήσαμε πάρα πολύ. Το πλαφόν είναι για να επιμεριστεί το κόστος και στους παραγωγούς. Θέλουμε μια σύγχρονη προσέγγιση για να θωρακίσουμε τη χώρα». Αναφορικά με τους λογαριασμούς ρεύματος είπε, ότι η επιδότητηση στην κιλοβατώρα δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλους. Πρέπει να υπάρχει άλλη επιδότηση, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει κάθε πολίτης και να αποκατασταθούν οι αδικίες» Τι είπε για τα σενάρια συνεργασιών ενόψει εκλογών Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια συνεργασιών ενόψει εκλογών ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «είναι φοβερό ότι ταυτίζονται Μητσοτάκης και Τσίπρας, θέλουν να είναι Πρωθυπουργοί. Ας στηρίξουν λοιπόν ο ένας τον άλλο και ας συνεργαστούν. Εμείς δεν δημιουργούμε σενάρια. Ο Τσίπρας έλεγε ότι είμαστε κοντά στον Μητσοτάκη, τώρα λένε ότι ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και βγάζεις ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να μας υπονομεύσουν. Από την πρώτη Κυριακή να υπάρξει κυβέρνηση με Πρωθυπουργό που θα τον σέβονται οι εταίροι. Όχι Πρωθυπουργούς των κάλπικων δημοψηφισμάτων και των υποκλοπών. Η χώρα χρειάζεται ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Δεν ζούμε σε σταθερό περιβάλλον και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Σε άλλη απάντηση για το ίδιο θέμα και τις μετεγγραφές στελεχών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ηγούμαι κόμματος σούπερ-μάρκετ. Έχουμε αρχές και ιδεολογία. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το οτιδήποτε με στόχο μια καρέκλα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μετά τις υποκλοπές, τα predator κλπ., θα δούμε και φαινόμενα αποστασιών. Ήδη υπάρχει η τερατογένεση των παρακολουθήσεων, ας μην δούμε και αυτή την τερατογένεση». Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Παρακολουθώ πολλά χρόνια το τι συμβαίνει στα εσωτερικά της Τουρκίας. Η Τουρκία σε κάθε μέτωπο δημιουργεί εντάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε; Το συζητάμε; Για μένα πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Ειδικές σχέσεις και άμεσα εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Μιλάω για άρση της ομοφωνίας. Πρέπει πολλά πράγματα να ξαναμπούν στο τραπέζι. Να ξεκινήσει και πάλι η συζήτηση για το Κυπριακό. Πρέπει να είσαι πρωταγωνιστής και όχι να παρακολουθείς τη στρατηγική της Γερμανίας. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Υπάρχουν δυνάμεις στην Τουρκία που θέλουν αλλαγή. Δεν θέλουμε κανέναν εχθρό. Μετά τις εκλογές εύχομαι να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που θα σεβαστεί την ευημερία μεταξύ των δύο χωρών. Το αξίζουν οι λαοί όλοι της περιοχής. Δεν γίνεται να κάνουμε κάθε χρόνο εξοπλιστικά. Πρέπει να συνετιστεί η Τουρκία». Σχολιάζοντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη περί τερατογένεσης ανέφερε τα εξής: «Ο Πρωθυπουργός είναι σε πανικό. Κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να παραμείνει στην καρέκλα. Οι εκφράσεις του δεν ταιριάζουν στα σύγχρονα πολιτικά ήθη. Η δική μας παράταξη ήταν θεματοφύλακας της δημοκρατίας. Είναι υποτιμητικό να μιλά έτσι για δημοκρατικά κόμματα. Για τις συνεργασίες μην βιάζεστε. Δεν χρειάζονται σενάρια. Ο λαός θα κρίνει. Το δίλημμα είναι ανατροπή με τη δημοκρατική παράταξη ή συνέχιση των φαινομένων που αντιμετωπίζουμε». Τι είπε για υποκλοπές και εκλογές Eρωτηθείς για τις υποκλοπές και το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Λέμε εκλογές μετά το πέρας της αποκάλυψης των υποκλοπών για να πάει ο ψηφοφόρος με γνώση. Ούτε εγώ την έχω. Τα χιλιάδες τρολς της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ας μιλήσουμε για τη ΝΔ, με έχουν στοχοποιήσει. Μιλούν για πρακτοριλίκια. Ολα έχουν όριο την αξιοπρέπεια. Εγώ τη μετρώ ως προσωπικότητα. Η συνωμοσιολογία δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω τραπεζώσει κανέναν κ. Μητσοτάκη. Εγώ απλός ευρωβουλευτής είμαι. Η κ. Μπακογιάννη απείλησε με 10 χρόνια φυλακή όποιον μιλήσει. Και είπε ότι είναι φυσικό να παρακολουθούνται οι πολιτικοί. Αυτούς θα έπρεπε να παρακολουθούν γιατί αυτοί έχουν σχέση με δίκτυα εξουσίας. Να αρθεί το απόρρητο και να φύγουν οι σκιές. Τι θα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης αν παρακολουθούσαν την πρόεδρο της Δημοκρατίας». «Οι δηλώσεις Πέτσα δείχνουν το μέτρο της αλαζονίας» Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα είπε: Οι δηλώσεις αυτού του τύπου δείχνουν το μέτρο της αλαζονίας. Είναι μέτρο ότι η αλαζονία έχει κυριεύσει την κυβέρνηση. Και δεν είναι μοναδική η δήλωση αυτή. Εχουμε καταθέσει ένα μεγάλο πακέτο προτάσεων. Δωρεάν εισιτήριο για τους φτωχούς στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ας ακούσουμε τις ανάγκες του λαού. Ας ακούσουμε τα προβλήματα. Ποιος Πρωθυπουργός δεν έβλεπε ότι η χώρα έπρεπε να είχε 50% ΑΠΕ. Εμείς δεσμεύσεις δεν έχουμε. «Εκβιασμός μέσω του Predator» Απαντώντας σε ερώτηση για τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα και αν έχει σχέση με το παράνομο λογισμικό το Μέγαρο Μαξίμου υποστήριξε: «Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται πολύ το θέμα του Predator. Θα τσακαλώσει την εικόνα του. Μιλάμε για πυρηνικό όπλο απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους. Αν υπάρξει υπόνοια διασύνδεσης θα είναι το τέλος για τον κ. Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΝΔ συμψηφεί με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ολα στη δικαιοσύνη κύριοι. Ζητήσαμε να κληθούν στην εξεταστική όλα τα πρόσωπα που έχετε αναδείξει. Το link το δικό μου με τον κ. Κουκάκη είναι το ίδιο. Το κέντρο είναι εδώ. Είναι κορυφαίο το ζήτημα. Οι αρμόδιοι με ενημέρωσαν για εκβιασμό. Αν το είχα ενεργοποιήσει θα είχαν υλικό από την καθημερινή μου προσωπική ζωή. Ολα όσα λέω δεν είναι θεωρίες. Με ενημέρωσαν ειδικοί. Θέλετε λοιπόν να ζήσουμε δημοκρατίες που ο δικαστής θα φοβάται να δικάσει επειδή πιθανώς να του έχουν κλέψει προσωπικές στιγμές; Πρέπει να απαγορευτούν αυτά τα παράνομα λογισμικά. Η ΝΔ να αφήσει λοιπόν τα ναζάκια. Θα πάρω όλες τις πρωτοβουλίες για να κληθούν οι πάντες στις Βρυξέλλες. Λίγο αργότερα, σε νέα ερώτηση, προσέθεσε ότι «υπάρχει μία παραπάνω ευαισθησία του ευρωπαϊκού παράγοντα για την τωρινή περίοδο λόγω του Predator. Tέτοια λογισμικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Κανείς βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος δεν υποστήριξε τον κ. Μητσοτάκη». Η κυβέρνηση να βάλει κατοικίες στο Ταμείο Ανάκαμψης Θέση στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την φθηνή στέγη για τους νέους πήρε ο κ. Ανδρουλάκης λέγοντας ότι θα πρέπει να μιμηθούμε τα παραδείγματα των Ισπανών και Πορτογάλων: «Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ως μηχανικός παρακολουθώ την αγορά ακινήτων. Τα ενοίκια είναι μία μεγάλη δαπάνη. Επρεπε η κυβέρνηση να βάλει κατοικίες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι κάναμε εμείς; Τίποτα. Πάνε οι γονείς να γράψουν τα παιδιά τους στα Πανεπιστήμια και απελπίζονται. Τα ενοίκια είναι στα ύψη. Τώρα σιγά-σιγά αλλάζουν αυτά. Ακουσα τις κυβερνητικές προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει δέσμευση ενοικίασης με χαμηλό κόστος. Γιατί δεν μιμούμαστε αυτό που κάνουν οι Ισπανοί και Πορτογάλοι; Θέλουμε ενοίκια χαμηλού κόστους και εστίες στα πανεπιστήμια. Δεν μιλάμε για εφευρέσεις». «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απέτυχε» Μιλώντας για τα κόκκινα δάνεια που ταλανίζουν πολλά νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπερ μιας ευνοϊκής λύσης: «Έχω πει ότι πρέπει να υπάρξει δεύτερη ευκαiρία αξιοπρέπειας. Για αυτούς που δεν άντεξαν. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απέτυχε. Λέμε 120 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος και επικαιροποιήση του νόμου για την πρώτη κατοικία. Πρέπει να υπάρξει και αναστολή πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας για τους αδύνατους. Να υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία που να επιτρέπει στους δανειολήπτες να διαχειριστούν το δάνειό τους». Σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική ύπαιθρο, την έλλειψη εργατικών χεριών, μίλησε ο Ανδρουλάκης προειδοποιώντας ότι τα μείνει η σοδειά στα δέντρα. «Με τους εργάτες υπάρχει έλλειψη, θα σαπίσουν οι καρποί. Ρύθμιση νόμιμης διαμονής και παροχής και σοβαρή πολιτική στο μεταναστευτικό. Να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτό. Οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί. Η χώρα είναι στην πρώτη ζώνη κινδύνου. Επίσης, πόσοι από τους τουρίστες γεύονται τοπικά κρητικά προϊόντα αν μιλήσουμε για την Κρήτη. Από τον τουρισμό πρέπει να κερδίζει όλη η οικονομία. Ο τουρισμός δεν πρέπει να επενδύει μόνο στο κρεβάτι και στη σίτιση αλλά στο σύνολο της οικονομίας». Ειδήσεις σήμερα: Φρουρός λιποθύμησε τη νύχτα δίπλα από το φέρετρο της Ελισάβετ Στεγαστικά δάνεια σε 10.000 νέους με μηνιαία δόση 275 ευρώ για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ – Δείτε live Δίκη Φιλιππίδη: «Ο Πέτρος μου είπε ότι όσα ακούω είναι ψέματα», λέει ο κουνιάδος της Ελπίδας Νίνου

