Αυξήθηκε στις 7,8 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ Ανακτά το χαμένο έδαφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε τα ευρήματα δημοσκόπησης της GPO που δημοσιεύεται στα «Παραπολιτικά» – Πόσο αυξήθηκε η επιρροή της ΝΔ σε σχέση με έρευνα της ίδιας εταιρείας αμέσως μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών Κατά μιάμιση μονάδα διευρύνθηκε το προβάδισμα της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 22, σύμφωνα με γκάλοπ της εταιρείας GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά». Στο ερώτημα «ποιον θα ψηφίζατε αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την Κυριακή», 32,5% των ερωτηθέντων απαντούν ότι επιλέγουν το κόμμα της ΝΔ. Το 24,7% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απαντούν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 11,4% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%, η «Ελληνική Λύση» με 4%, το ΜΕΡΑ25 με 2,1%, οι «Έλληνες για την Πατρίδα» με 1,7% και η «Εθνική Δημιουργία» με 1,5%. Το 3,9% απαντούν ότι θα ψήφιζαν «άλλο» κόμμα, το 1,2% επιλέγουν λευκό ή άκυρο και το 1,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν. 1,5 μονάδα αυξήθηκε το προβάδισμα της ΝΔ σε λιγότερο από ένα μήνα Σε προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύθηκε στα «Νέα Σαββατοκύριακο» στις 27 Αυγούστου, δηλαδή προτού καν συμπληρωθεί ένας μήνας, η ΝΔ είχε ποσοστό 31,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 25,1%. Τρίτο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ με 12,1% και ακολουθούσαν ΚΚΕ με 5,7%, «Ελληνική Λύση» με 4,8% και ΜΕΡΑ25 με 2,1%. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση -της ίδιας εταιρείας που διενήργησε και το σημερινό γκάλοπ στα «Παραπολιτικά»- έδειχνε τις τάσεις στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών και της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις 27 Αυγούστου, η ΝΔ φαίνεται να έχει ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Το ποσοστό που δίνουν οι πολίτες στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυξήθηκε στο 32,5% από 31,4%. Την ίδια περίοδο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μειώνεται ελαφρώς από το 25,1% στο 24,7%. Ειδήσεις σήμερα Βασίλισσα Ελισάβετ: Συνελήφθη άνδρας που άγγιξε το φέρετρο της – Δείτε βίντεο Υποκλοπές: Αποκάλυψη για παρακολουθήσεις την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΗΠΑ-Κύπρος: Ο Μπάιντεν αποφάσισε την πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 17.09.2022, 13:21 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )