Βίντεο της ΝΔ για τις συντάξεις: «Στα fake news του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με πράξεις» Ο Τσίπρας προχώρησε σε 17 αλλεπάλληλες μειώσεις στους συνταξιούχους, άφησε πάνω από 1.050.000 ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες αναφέρει η ΝΔ Η ΝΔ παρουσίασε νέο βίντεο στο οποίο αρχικά αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας συνεχίζει τα fake news και για τους συνταξιούχους». Στη συνέχεια προβάλλεται ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία γράφει ότι «2 εκ συνταξιούχοι έχασαν οριστικά τα αναδρομικά τους». Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή με την εξής λεζάντα: «Η αλήθεια: Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να επιστραφούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους για τις κύριες συντάξεις». Και στη συνέχεια προβάλλεται το εξής μήνυμα: «Τι είπαμε. Τι κάναμε. Η κυβέρνηση κατέβαλε τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους, ακόμα και σε όσους δεν είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη». Σε επόμενη διαφάνεια αναγράφεται το εξής: «Ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε 17 αλλεπάλληλες μειώσεις στους συνταξιούχους, άφησε πάνω από 1.050.000 ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες». Τέλος προβάλλονται σχετικά αποσπάσματα από τη φετινή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά τα εξής μηνύματα: «Με κυβέρνηση ΝΔ ύστερα από πολλά χρόνια αυξάνονται οι συντάξεις. Με κυβέρνηση ΝΔ οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με πράξεις και αλήθεια». Ειδήσεις σήμερα: Σε υψηλό 40ετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Διαμορφώθηκε στο 8,3% τον Αύγουστο Υπέρπτηση από τουρκικό UAV πάνω από το νησί Καλόγεροι Ξεκινά το «κύμα» ζέστης από αύριο – Χάρτες με τις θερμοκρασίες ανά ημέρα BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

