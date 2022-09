Βαρβιτσιώτης: Είμαστε ενωμένοι απέναντι σε κάθε απειλή «Σε ό,τι αφορά την τουρκική απειλή, είναι γεγονός ότι αισθανόμαστε πολύ περισσότερο ασφαλείς μέσα στη συμμαχία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Χρήστος Μπόκας 15.09.2022, 16:44 «Οι λαοί της Φινλανδίας και της Σουηδίας δείχνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την εθνική τους ανεξαρτησία και ακεραιότητα με όλες τους τις δυνάμεις, κάτι που αισθάνονται στον ίδιο βαθμό και οι Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή και απειλή, ενωμένοι και όχι διχασμένοι». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα την κύρωση των Πρωτοκόλλων προσχώρησης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι στο νέο πλαίσιο πολυεπίπεδων απειλών, που δεν εξαντλούν τη δυναμική τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά μετατρέπονται σε απειλές στην ενεργειακή επάρκεια και στην επάρκεια διατροφικών και άλλων προϊόντων απαραίτητων για την σταθερότητα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, η χώρα μας δεν θα μπορούσε να βρεθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας και υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι η Ελλάδα κυρώνει τα πρωτόκολλα προσχώρησης της Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η πολιτική απόφαση των Φινλανδών και των Σουηδών, με συντριπτικές πλειοψηφίες στα κοινοβούλιά τους και στην κοινή γνώμη, να εγκαταλείψουν μια πολιτική δεκαετιών και να προσχωρήσουν στη Συμμαχία για τη δική τους ασφάλεια, είναι η καλύτερη απάντηση για το αν το ΝΑΤΟ είναι σήμερα κρίσιμο και χρήσιμο, καθώς αποτελεί το μοναδικό σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη, η σημασία του οποίου έχει ενισχυθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη διατάραξη του μεταπολεμικού συστήματος ασφάλειας. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι ένα από τα βασικότερα κέντρα που έπληξε η ρωσική εισβολή ήταν η Μαριούπολη και οι 200.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί πολίτες, με χιλιάδες από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους κάτω από άθλιες συνθήκες μετά το ρωσικό βομβαρδισμό και να θρηνούν την απώλεια ενός εθνικού λίκνου στην περιοχή. «Σήμερα δεν μπορούμε παρά μόνο να πούμε ότι η σταθερότητα στην περιοχή, ο σεβασμός των συνόρων και ειδικότερα ο σεβασμός στη ζωή των αμάχων είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχθεί», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε ακόμα πως παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες αισθάνονται ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει βρεθεί πάντα στην ίδια σελίδα μαζί μας σε ό,τι αφορά την τουρκική απειλή, είναι γεγονός ότι αισθανόμαστε πολύ περισσότερο ασφαλείς μέσα στη συμμαχία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, παρά μακριά από αυτή την «ομπρέλα προστασίας». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι προσπαθούμε να αμβλύνουμε την τουρκική επιθετικότητα και στο πλαίσιο του Συμμαχίας, παραπέμποντας στα έντονα διαβήματα του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Φιλιππίδη: Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα-Νίνου Κομισιόν: «Φρένο» στην επιρροή του φυσικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας Ρουμπάτης στην Επιτροπή: Ναι, παρακολουθούσαμε τον Πιτσιόρλα, ενημέρωσα τον Τσίπρα Χρήστος Μπόκας 15.09.2022, 16:44 BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 17.09.2022, 13:21 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )