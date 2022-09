Βαρουφάκης: Θα καταψηφίσουμε κάθε συγκυβέρνηση, αν δεν υπάρξει συνεκτικό προεκλογικό πρόγραμμα Όπως τόνισε δεν θέλει να ξανακούσει για προοδευτική κυβέρνηση από όσους αρνούνται να συζητήσουν πριν τις εκλογές για το τι σημαίνει στην πράξη «προοδευτική διακυβέρνηση» Ελένη Γκρήγκοβιτς 15.09.2022, 19:09 Χωρίς προεκλογική συζήτηση και συμφωνία δεν συμμετέχει σε συγκυβέρνηση ξεκαθαρίζει από τη 86η ΔΕΘ, ο Γιάνης Βαρουφάκης. Όπως τόνισε στην συνέντευξη τύπου, «δεν υπάρχει για το ΜέΡΑ25 προοδευτική κυβέρνηση χωρίς προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα η εκπόνηση του οποίου μόνο προεκλογικά μπορεί να γίνει». Υπογράμμισε μάλιστα, πως δεν θέλει να ξανακούσει για προοδευτική κυβέρνηση από όσους αρνούνται να συζητήσουν πριν τις εκλογές για το τι σημαίνει στην πράξη «προοδευτική διακυβέρνηση». Κάλεσε μάλιστα, όσους μιλούν για αυτήν, να απαντήσουν σε μια σειρά θεμάτων όπως: «Θα εθνικοποιήσουμε τη ΔΕΗ; Θα επενδύσουμε το μεγαλύτερο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης σε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, σε θερμικές αντλίες αντί για καυστήρες, σε πλωτές ανεμογεννήτριες και σε πράσινο υδρογόνο; Θα βάλουμε οριστικό τέλος στις εξορύξεις και στα χρυσωρυχεία; Θα πάμε τον ΦΠΑ στο 15% και τον φόρο μικρών επιχειρήσεων στο 10%, ανεβάζοντας παράλληλα τον φόρο των μεγάλων στο 30%; Θα καταργήσουμε την ψευτο-αγορά κόκκινων δανείων, τον «Ηρακλή», ώστε να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και να μπει φρένο στα αρπακτικά ταμεία; Θα αποσυνδέσουμε τις συντάξεις από τον χρηματιστηριακό τζόγο; Θα εφαρμόσουμε το σύστημα ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο χωρίς εξευτελιστικά voucher επιτρέπει δωρεάν ψηφιακές δημοσιονομικές συναλλαγές, φοροαπαλλαγές και μόνιμη ενίσχυση των ευάλωτων μέσα από βασικό εισόδημα; Θα απαγορεύσουμε την παρακολούθηση ελλήνων πολιτών χωρίς την έγκριση της ΑΔΑΕ;» Πρόσθεσε δε, πως το ΜέΡΑ25 θα καταψηφίσει κάθε συγκυβέρνηση χωρίς συνεκτικό προεκλογικό πρόγραμμα. «Θα τους καταψηφίσουμε με τη συνείδηση ήσυχη καθώς το ΜέΡΑ25 δεν ασπάζεται το δόγμα της κυβερνησιμότητας. Λέμε ευθαρσώς: Καλύτερα να μην σχηματιστεί κυβέρνηση παρά να σχηματιστεί μία κυβέρνηση που, έτσι-χωρίς-πρόγραμμα, θα κυβερνά ως λάιτ έκδοση της “Μητσοτάκης ΑΕ”». Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας Ελένη Γκρήγκοβιτς 15.09.2022, 19:09 BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

