Γεωργιάδης για έκτακτο φόρο στα διυλιστήρια: Θα υπάρξει παρέμβαση και στα καύσιμα «Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη ΔΕΘ μέτρα ύψους 5,5 δισεκ. ευρώ που δεν είναι δανεικά, είναι από την υπεραπόδοση της οικονομίας και γυρίζουν στους πολίτες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης «Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ είχε ανακοινώσει ότι επίκειται σχέδιο για τη μείωση της τιμής στην αντλία», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας έγγραφο – προσχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που παρουσιάστηκε, σήμερα το πρωί σε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και αναφέρεται στην επιβολή έκτακτης εισφοράς τουλάχιστον 33% επί των υπερκερδών βιομηχανιών πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και διυλιστηρίων. «Όπως ακριβώς χειριστήκαμε την αύξηση στο ρεύμα, βάζοντας έκτακτο φόρο στα κέρδη των εταιρειών παραγωγής, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δισεκ. στην πηγή που έχουν επιστρέψει στους καταναλωτές ως επιδότηση στους λογαριασμούς, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα υπάρξει παρέμβαση και στα καύσιμα που θα ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους Έλληνες πολίτες μόνους τους σε αυτή την κρίση». Ο ίδιος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα της για το χειμώνα που θα είναι από τους πιο δύσκολους» ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, έχει κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. «Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη ΔΕΘ μέτρα ύψους 5,5 δισεκ. ευρώ που δεν είναι δανεικά, είναι από την υπεραπόδοση της οικονομίας και γυρίζουν στους πολίτες» τόνισε ο υπουργός. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο φυσικό αέριο δήλωσε ότι θα είναι γενναία, όπως γενναία είναι όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Όμως η αύξηση στο φυσικό αέριο θα είναι τόσο πολύ μεγάλη, που και με την επιδότηση το φυσικό αέριο θα είναι ακριβό, διευκρίνισε, ζητώντας από τους πολίτες να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση. Ειδήσεις σήμερα: Επιδόματα: Ποιοι και πόσοι ωφελούνται από τα μέτρα στήριξης – Αναλυτικά παραδείγματα Βασίλισσα Ελισάβετ: 24 ώρες ξεπερνά αναμονή για προσκύνημα στη σορό της Μετρό: Παραδίδονται τέλη Σεπτεμβρίου οι τρεις σταθμοί στον Πειραιά «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο» BEST OF NETWORK 17.09.2022, 09:30 17.09.2022, 08:48 16.09.2022, 10:41 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

