Διμέτωπη κριτική Ανδρουλάκη σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη – Τι είπε για παρακολουθήσεις και εκλογές Επιχείρησε από τη ΔΕΘ να περιγράψει πλήρως τις στοχεύσεις του για την επομένη των εκλογών επισημαίνοντας ότι «πρέπει και μπορεί να υπάρξει από την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που θα τον σέβονται οι εταίροι μας στην Ευρώπη Επιλογή σκληρής και διαρκούς σύγκρουσης με την κυβερνητική παράταξη, αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με «φόντο» τις προσεχείς εκλογές και το «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας το προεκλογικό «αφήγημα» της Χαριλάου Τρικούπη κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου από το βήμα της ΔΕΘ, τόνισε ότι το κόμμα του μπαίνει «σε έναν αγώνα χωρίς ταβάνι» προσδοκώντας σημαντική αύξηση των ποσοστών και ενίσχυση του ρόλου του κόμματος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για τα «ψεκασμένα σενάρια» και την αξιοποίηση της φράσης «πολιτική τερατογένεση» για να περιγράψει την εκδοχή μετεκλογικής συμμαχίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα25). «Είναι προσβλητικό και υποτιμητικό να μιλά έτσι ο κ. Μητσοτάκης για κοινοβουλευτικά κόμματα. Αλλά μην βιαζόμαστε. Ας καταθέσουμε τις προτάσεις και ας κινηθούμε με βάση την εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός», υποστήριξε μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνοντας ότι ζητά «ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή» και ότι προσδοκά «αλλαγή σελίδας» στη χώρα. Το «κλειδί» για τον κ. Ανδρουλάκη είναι ο πόλεμος στον εφησυχασμό, η σωστή ανάλυση των δεδομένων και εμπροσθοβαρείς πρωτοβουλίες με καθαρό στίγμα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αναφέρθηκε στην εποχή των χαμηλών εκλογικών επιδόσεων του ΠΑΣΟΚ, θέλησε να υπενθυμίσει ότι η «παράταξή μας πέρασε δύσκολα διότι επιφορτίστηκε μεγάλο φορτίο της κρίσης» και επέμεινε στο στόχο της της «ισχυρής εντολής» για να προσθέσει ότι ο ίδιος θα την διαχειριστεί με ευθύνη και διάθεση συγκρότησης μιας ισχυρής κυβέρνησης με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια συνεργασιών εν’ όψει εκλογών ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «είναι φοβερό ότι ταυτίζονται Μητσοτάκης και Τσίπρας» και πρόσθεσε ότι «αφού θέλουν να είναι πρωθυπουργοί, ας στηρίξουν λοιπόν ο ένας τον άλλο και ας συνεργαστούν». Για το κόμμα του υποστήριξε ότι «εμείς δεν δημιουργούμε σενάρια»- «αντιθέτως το κάνουν όσοι θέλουν να μας υπονομεύσουν», είπε και επέμεινε στο ότι «ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι είμαστε κοντά στον Μητσοτάκη, τώρα ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και βγάζεις ΣΥΡΙΖΑ». Ενδιαφέρον στοιχείο του «αφηγήματός του» είναι ότι επιχείρησε από τη ΔΕΘ να περιγράψει πλήρως τις στοχεύσεις του για την επομένη των εκλογών επισημαίνοντας ότι «πρέπει και μπορεί να υπάρξει από την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που θα τον σέβονται οι εταίροι μας στην Ευρώπη. Απευθυνόμενος δε στους κ.κ Τσίπρα και Μητσοτάκη ισχυρίστηκε ότι η χώρα δεν χρειάζεται πρωθυπουργό των κάλπικων δημοψηφισμάτων και των υποκλοπών, αλλά ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο, που το ΠΑΣΟΚ διαθέτει. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου πήρε θέση για την επιλογή του Κ. Μητσοτάκη (όπως και του κ. Τσίπρα στο παρελθόν) να αξιοποιεί στην κυβέρνησή του στελέχη που δεν προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν ηγούμαι κόμματος σούπερ-μάρκετ. Έχουμε αρχές και ιδεολογία. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το οτιδήποτε με στόχο μια καρέκλα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μετά τις υποκλοπές, τα predator κλπ., θα δούμε και φαινόμενα αποστασιών. Ήδη υπάρχει η τερατογένεση των παρακολουθήσεων, ας μην δούμε και αυτή την τερατογένεση», υπογράμμισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική σταθερότητα κι ότι ο όρος «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας ξανά στην καρέκλα του πρωθυπουργού» δεν μπήκε στην δημόσια συζήτηση για να γίνει αποδεκτός από τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τον ελληνικό λαό. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο «πράσινο» διήμερο στη ΔΕΘ σημείωσαν την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη για τους τρεις πρώην προέδρους του κόμματος και τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί τους. «Είχαμε την τύχη να έχουμε σημαντικούς προέδρους στο ΠΑΣΟΚ, είπε αναφερόμενος στους κ.κ. Σημίτη, Βενιζέλο και Παπανδρέου. Δήλωσε ότι είναι σε τακτική επικοινωνία και με τους τρεις κι ότι στη νέα εποχή ενότητας του κόμματος, «όλοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον κοινό αγώνα». Είχε προηγηθεί ερώτημα σχετικά με την συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην «πρώτη γραμμή», το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης το χειρίστηκε με τρόπο ώστε να αναδειχθεί εικόνα ενότητας του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις κάλπες. Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορούσε την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου από την ΕΥΠ-«δεν είναι προσωπικό ζήτημα είναι ζήτημα δημοκρατίας», επεσήμανε χαρακτηρίζοντας θλιβερό το γεγονός και νοσηρό το φαινόμενο και ζητώντας εκ νέου από τον πρωθυπουργό να λάβει πρωτοβουλίες για την άρση του απορρήτου, ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί». Ποια είναι η δική του στάση; Τόνισε εκ νέου ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τιμωρία των υπευθύνων κι ότι όλα του τα βήματα ήταν και είναι βήματα νομιμότητας- «και δεν θα με σύρει κανείς στην παρανομία» υπογράμμισε όσον αφορά τις κυβερνητικές υποδείξεις στην κατεύθυνση ενημέρωσής του από τον αρχηγό της ΕΥΠ. Κεντρική επιδίωξη του κ. Ανδρουλάκη μέσω της παρουσίας του στη ΔΕΘ δεν ήταν η «μονοθεματική» εμφάνιση- γι’ αυτό και επιχείρησε, τόσο με την ομιλία του όσο και με την συνέντευξη Τύπου να λάβει καθαρή θέση για όλα τα μείζονα ζητήματα. Μίλησε αναλυτικά για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την προκλητικότητα του Ερντογάν, για την ενεργειακή κρίση και την προγραμματική προετοιμασία της Χαριλάου Τρικούπη. Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο-ντοκουμέντο: Ανήλικοι επιτίθενται σε γυναίκα στη Νέα Φιλαδέλφεια Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ομαδικός τάφος» βρέθηκε στο Ιζιούμ, ανακοίνωσε ο Ζελένσκι HumanRights360: Γιατί ομολόγησε η ΜΚΟ τα fake news για τους 38 μετανάστες στη νησίδα του Έβρου BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

