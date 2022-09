Δραβίλλας: Νόμιμη η επισύνδεση Ανδρουλάκη από τη στιγμή που το αίτημα έφερε υπογραφές Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ διέψευσε για μια ακόμα φορά πως επι θητείας, 2012 – 2015, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολουθούσαν τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Σαγιά και Στέργιο Πιτσιόρλα Νόμιμη φέρεται να χαρακτήρισε ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Θεόδωρος Δραβίλλας την παρακολούθηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δραβίλλας φέρεται να εξήγησε στα μέλη της εξεταστικής πως το αίτημα παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη δεν αντιμετωπίζει ζητήματα νομιμότητας από την στιγμή που φέρει τις απαραίτητες υπογραφές των υπηρεσιακών στελεχών της ΕΥΠ και τις αρμόδιας εισαγγελέως διευκρινίζοντας πως πλήρη στοιχεία απαιτούνται μόνο σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ διέψευσε για μια ακόμα φορά πως επι θητείας, 2012 – 2015, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολουθούσαν τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Σαγιά και Στέργιο Πιτσιόρλα ενώ την ίδια αρνητική απάντηση έδωσε και σε ερώτηση σχετική με τις παρακολουθήσεις στα γραφεία του ΚΚΕ. Αναφορικά με την καταστροφή υλικού φέρεται να είπε πως η διαδικασία είναι τυπική, ότι συνέβαινε και επι ημερών του και πως ο ευρωπαϊκός μέσος όρος τήρησης αρχείων είναι εως 3 μήνες ενώ για την Ελλάδα η περίοδος αυξάνει από 6 εως 9 μήνες. Τέλος, ο κ. Δραβίλλας φέρεται να είπε πως το καθεστώς εχεμύθειας αφορά και τον ίδιο και πως θα μπορούσε να επικαλεστεί το απόρρητο εάν το έκρινε απαραίτητο. Σημειώνεται πως ο διοικητής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ρουμπάτης αναμένεται να καταθέσει αύριο το πρωί στις 10:00. Ειδήσεις σήμερα: Στα 33.590 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού και 129 θάνατοι την προηγούμενη εβδομάδα Το Κίεβο ζητά από τη Δύση όπλα για να «απελευθερώσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη» «Ο Φιλιππίδης μου είπε να πάρω μια κοπέλα και να της πω να μη μιλήσει», κατέθεσε ο Μπιμπίλας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

