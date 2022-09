Εμπρηστικός Οκτάι: Όταν αντιδράσουμε στο Αιγαίο, η μέρα της Ελλάδας θα γίνει ούτως ή άλλως νύχτα Συνεχίζουν να δείχνουν την ενόχλησή τους οι αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Λέμε στην Ελλάδα να βάλει μυαλό και να μην ξενχνά τη Σμύρνη» είπε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Δεν έχουν τέλος οι εμπρηστικές δηλώσεις εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης, οι οποίοι εξακολουθούν να συντηρούν τη ρητορική προκλήσεων της Τουρκίας κατά της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα. Μετά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου χθες, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας, Φουάτ Οκτάι, που βρήκε την ευκαιρία να «απαντήσει» στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, στη διάρκεια της οποίας είχε ζητήσει από τους Τούρκους «να έρθουν στη χώρα μας με το φως της ημέρας». Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege’de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan’a tepki gösterdi: “Bakıyoruz Miçotakis de ‘gece gelme gündüz gel’ diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege’de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak.”— Yeni Şafak (@yenisafak) September 15, 2022 «Η Ελλάδα προσπαθεί καθημερινά να καταχραστεί τον εναέριο χώρο μας και τη Γαλάζια πατρίδα μας. Σε αντίθεση με τις διεθνείς συμφωνίες, εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Κάνει επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, προκαλώντας καθημερινά τον θάνατο πολλών βρεφών και των οικογενειών τους. Όταν λέμε “βάλτε μυαλό” και “μην ξεχνάτε τη Σμύρνη” σε μια Ελλάδα που δρα απερίσκεπτα, είμαστε εμείς το κόμμα που ανεβάζει την ένταση;» είπε ο Οκτάι σε ομιλία του προς μέλη του κόμματός του. Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Ο αξιότιμος πρόεδρός μας προειδοποίησε ξεκάθαρα και απερίφραστα. Είπε: “Σταματήστε να εξοπλίζετε τα νησιά, αλλιώς μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα”. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης λέει μην έρχεστε νύχτα, ελάτε μέρα. Δεν ξέρει ότι όταν η Τουρκία δείξει την αντίδρασή της στο Αιγαίο, η μέρα της Ελλάδας θα γίνει ούτως ή άλλως νύχτα. Αν η Τουρκία κάνει αυτό που πρέπει με βάση τις διεθνείς συμφωνίες… θα χιονίσει στα ελληνικά νησιά. Αυτοί που σέρνουν την Ελλάδα σε αυτές τις περιπέτειες, αυτοί που φαίνονται φιλικοί, εξαφανίζονται αμέσως. Γι’ αυτό λέμε μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, λέμε μην ξεχνάτε την Κύπρο».Ειδήσεις σήμερα: Με $300 εκατ. σε κρυπτονομίσματα, μετρητά και δώρα ο Πούτιν χειραγωγούσε κόμματα Βασιλιάς Κάρολος: Κάθε μέρα και ένα… φάουλ Στεγαστικά δάνεια έως 150.000 ευρώ σε νέους: Όλες οι προϋποθέσεις, πότε θα είναι εντελώς άτοκα BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

