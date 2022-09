Η ΝΔ καταγγέλλει τον Ζεϊμπέκ του ΣΥΡΙΖΑ – Μίλησε για «τουρκική» μειονότητα στο «Α Haber» Ο βουλευτής Ξάνθης παραχώρησε συνέντευξη στην τουρκική τηλεόραση – Για «απαράδεκτες τοποθετήσεις» έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου Στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται εκ νέου σήμερα ο μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ο μουσουλμάνος βουλευτής, που προ ημερών απασχόλησε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή την εκλογή ψευδομουφτή στην Ξάνθη, έδωσε συνέντευξη στην τουρκική τηλεόραση «Α Haber» και έσπευσε να διαβεβαιώσει τους συνομιλητές του ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα διακαιώματα της τουρκικής (σ.σ. έτσι την αποκάλεσε) μειονότητας στη Δυτική θράκη! Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του κόμματος και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του κυβερνώντος κόμματος Τάσος Χατζηβασιλείου σε ανάρτηση του την οποία συνοδεύει και από το σχετικό βίντεο σημειώνει: «Ο βουλευτής Ξάνθης του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεΐμπέκ δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση: «Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας». Επιτέλους, γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες τοποθετήσεις βουλευτών τους;» Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ παρέστη σε συνάντηση του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής με «ομογενείς» από την Ξάνθη, ενόψει της εκλογής ψευδομουφτή. Δείτε την ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου Ο βουλευτής Ξάνθης του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεΐμπέκ δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση: «Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας». Επιτέλους, γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες τοποθετήσεις βουλευτών τους; https://t.co/TpgFFhT7KX — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) September 15, 2022 Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε αναρτήσει στο Twitter σχετικά με την παρουσία του Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής με «ομογενείς» από την Ξάνθη, ενόψει της εκλογής ψευδομουφτή: «Στην επίσημη σελίδα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, εν όψει εκλογής ψευδομουφτή: «(…) Σήμερα συναντηθήκαμε με ομογενείς μας στον Τόπειρο Ξάνθης (…)». Στο κέντρο της φωτογραφίας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Η ελληνική κοινωνία περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις».Δείτε την ανάρτηση του κ. Χατζηβασιλείου: Στην επίσημη σελίδα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, εν όψει εκλογής ψευδομουφτή: «[…] Σήμερα συναντηθήκαμε με ομογενείς μας στον Τόπειρο Ξάνθης […]». Στο κέντρο της φωτογραφίας ο βουλευτής του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Η ελληνική κοινωνία περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις. pic.twitter.com/JnxCI9xHPD— Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) September 2, 2022 Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )