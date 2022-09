Θεοδωρικάκος: Να μην επισκιαστεί ξανά από κουκούλες η ακτινοβολία της γνώσης

Συνάντηση με τους νέους των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Καλωσορίζοντας τους αστυνομικούς-επιστήμονες που θα εργαστούν για τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πανεπιστήμια και την αντιμετώπιση τυχόν παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας – όπως το εμπόριο ναρκωτικών – ο υπουργός επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία τους όχι μόνο με τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς του Πανεπιστημίου. Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ρόλος των Ο.Π.Π.Ι είναι προληπτικός και όχι κατασταλτικός και καθώς δεν φέρουν οπλισμό, μέχρι έως ότου υπάρξει πλήρης εφαρμογή του νόμου, θα συνοδεύονται για λόγους προστασίας τους από άλλες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να σεβαστούν το νόμο και την εφαρμογή του, καθώς οι ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και των πρυτανικών αρχών καθώς και η περιφρούρηση των κτιριακών υποδομών των πανεπιστημίων είναι καθολική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας που απηύθυνε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, προς τους αστυνομικούς των Ο.Π.Π.Ι. Αγαπητοί συνεργάτες, Θεώρησα απαραίτητο να σας γνωρίσω και να μιλήσω σήμερα μαζί σας. Τις νέες και τους νέους των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών μας Ιδρυμάτων. «Και αστυνομικοί και επιστήμονες» Έχετε δύο ιδιότητες. Είστε νέοι επιστήμονες και Αστυνομικοί. Έχετε αναλάβει μια σημαντική αποστολή: Να συμβάλετε στην ασφάλεια των μέχρι χθες συναδέλφων σας, φοιτητών, καθηγητών, διοικητικού προσωπικού, λοιπών εργαζομένων. Αλλά και να συνδράμετε στη διαφύλαξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, σε όσα πανεπιστήμια της χώρας η δράση σας αυτή είναι αναγκαία. Προέρχεστε από το Πανεπιστήμιο και λειτουργείτε για το Πανεπιστήμιο. Γι αυτό τον λόγο σας ονομάζω και επιστήμονες και αστυνομικούς. Επειδή ανήκετε και στην Ελληνική Αστυνομία και στα πανεπιστήμια. Επειδή, για να ανταποκριθείτε στην αποστολή σας, θα πρέπει -όπως και ο νόμος ορίζει- να συνεργάζεστε στενά όχι μόνο με τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς του Πανεπιστημίου. Και, επειδή, έχοντας και οι ίδιοι φοιτήσει και καταρτιστεί στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αποτελείτε από σήμερα ενεργό κρίκο στη διασφάλιση του ίδιου δικαιώματος και για τους νεότερους. Σας εμπιστεύομαι. Και πιστεύω σε εσάς. Γνωρίζετε καλά τους πανεπιστημιακούς χώρους. Γνωρίζετε καλά ότι έρευνα, γνώση, μόρφωση, χωρίς ασφάλεια δεν μπορούν να υπάρξουν. Όπως και ελευθερία διακίνησης ιδεών. Ως εκ τούτου, η συμβολή σας είναι αναγκαία, γι αυτό και έχετε προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τον σκοπό αυτό. «Έχετε ρόλο προληπτικό, και όχι άμεσα αστυνομικό και κατασταλτικό. Για αυτό άλλωστε ο νομοθέτης προνόησε να μην φέρετε οπλισμό στην αποστολή σας στα πανεπιστήμια» Έχετε ρόλο προληπτικό, και όχι άμεσα αστυνομικό και κατασταλτικό. Για αυτό άλλωστε ο νομοθέτης προνόησε να μην φέρετε οπλισμό στην αποστολή σας στα πανεπιστήμια. Η Αστυνομία θα καλείται και θα παρεμβαίνει όπου και όταν χρειάζεται. Επειδή -και προσωπικά- πιστεύω πρώτα απ’ όλα και κυρίως στη δύναμη της πρόληψης. Αυτό, βεβαίως, δεν μπορεί να καθίσταται σημείο εκμετάλλευσης από κάποιες ιδεοληπτικές θλιβερές μειοψηφίες, που αντιδρούν στην παρουσία των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στους χώρους, τους οποίους από κοινού με τις πρυτανικές αρχές η Ελληνική Αστυνομία έχει ορίσει. Γι αυτό και θέλω να γνωρίζετε ότι, μέχρις ότου καταστεί σε πλήρης η εφαρμογή του Νόμου και από την πλευρά των Πανεπιστημίων, όπως θα πρέπει να γίνει, οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θα συνοδεύονται από άλλες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. «Εργάζεστε για να διασφαλίσετε τη συνταγματική ελευθερία, κόντρα στην παραβατική ασυδοσία» Διότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε σε κανέναν αλλόφρονα περιθωριακό να τραυματίσει και να προκαλέσει ζημιά σε νέους Έλληνες αστυνομικούς που υπηρετούν τον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Αλλά και για να δώσουμε την απαιτούμενη ώθηση στις Πρυτανικές αρχές να ολοκληρώσουν σύντομα τα σχέδια ασφάλειας των Πανεπιστημιακών τους Ιδρυμάτων, που απαιτεί ο νόμος. Ξεκαθαρίζουμε αυτό που ήδη γνωρίζετε και εσείς αλλά και όλοι οι Έλληνες: Ότι δε μας αφορά στο παραμικρό η εκπαιδευτική διαδικασία, οι κοινωνικές σχέσεις, η έκφραση άποψης, η διατύπωση γνώμης, η πολιτική δράση. Κάθε νόμιμη ελεύθερη συμπεριφορά μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στη δικαιοδοσία παρέμβασης των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Τουναντίον, είναι εδώ να την υπηρετούν. Να το πω απλά: Εργάζεστε για να διασφαλίσετε τη συνταγματική ελευθερία, κόντρα στην παραβατική ασυδοσία. Είστε και είμαστε εδώ για να εγκαθιδρύσουμε αίσθημα ασφαλείας. Είστε και είμαστε εδώ για να αντιμετωπιστούν: το εμπόριο ναρκωτικών, οι ακραίες βιαιοπραγίες, το παραεμπόριο και κάθε παράνομη και εγκληματική δραστηριότητα, που μπορεί να εκδηλώνεται στους ευρύτερους πανεπιστημιακούς χώρους. Ειδικά σε εκείνους που οι χώροι αυτοί δεν είναι περιφραγμένοι και υπάρχει πρόσβαση οποιουδήποτε θέλει να παρανομήσει. Με τη συνδρομή και της Αστυνομίας, εάν απαιτηθεί. Αγαπητοί συνεργάτες, Έχετε ξεκινήσει τη δράση σας με περιπολίες. Ορίζοντάς σας, το συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας σας. Πυξίδα της εκάστοτε δράσης σας, ο σχεδιασμός των πανεπιστημιακών αρχών και η συνεργασία μαζί τους. Αυτό κάνετε, άλλωστε, εδώ και λίγες ημέρες στους ανοιχτούς χώρους της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης των Αθηνών. Ενώ, το ίδιο θα συμβεί και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. «Ζητώ από τους Πρυτάνεις να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους – Οξύμωρο γεγονός να απαιτούνται δύο διμοιρίες των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο για να ολοκληρωθεί μια Βιβλιοθήκη! Ζητώ και πάλι από τους Πρυτάνεις να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους. Να εφαρμόσουν τα προαπαιτούμενα του νόμου και να μη συμβιβαστούν σε καμία περίπτωση με φαινόμενα που δεν τιμούν το πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα με θλιβερά φαινόμενα τα οποία θίγουν ακόμη και την αυτονόητη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχουν τέτοια γεγονότα και τα θυμούνται όλοι οι Έλληνες-δε θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Όπως και το οξύμωρο γεγονός να απαιτούνται δύο διμοιρίες των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο για να ολοκληρωθεί μια Βιβλιοθήκη! Η Πολιτεία είναι εδώ και έθεσε στην υπηρεσία τους το αναγκαίο και, συνάμα, πολύτιμο εργαλείο που για χρόνια ζητούσαν. Τώρα, οφείλουν να ενεργήσουν και οι ίδιοι. «Να σεβαστεί η αντιπολίτευση την εφαρμογή του νόμου που ενισχύει την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών» Από την Αντιπολίτευση ζητώ να σεβαστεί την εφαρμογή ενός νόμου, που έχει έναν και μοναδικό στόχο: την ασφάλεια των παιδιών μας, των καθηγητών, των πρυτανικών αρχών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και την ασφάλεια των υποδομών που αποτελεί κτήμα του λαού μας. Η μέση ελληνική οικογένεια καταβάλλει τεράστιες θυσίες για να βοηθήσει τα παιδιά της να μπουν σε ένα Πανεπιστήμιο. Δαπανά πολλά χρήματα, μέσω της φορολογίας, προκειμένου το κράτος να συντηρεί τις υποδομές που τα μορφώνει. Γιατί το Πανεπιστήμιο αποτελεί το οραματικό σύμβολο ιδεών, απότοκο προσπαθειών, βάση για ένα καλύτερο μέλλον. Και δε θα επιτρέψουμε όλα αυτά να καθίστανται, ανά τακτές περιόδους, ενέχυρο ομάδων περιθωριακών, ιδεοληπτικών, απολύτως μειοψηφικών. «Εφαρμόζουμε το νόμο, έχοντας ανοιχτή την πόρτα μας στον διάλογο και τη συνεργασία για εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς αστερίσκους. Αλλά και χωρίς άβατα, πλέον»! Γι αυτό και εμείς, ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως Ελληνική Αστυνομία, επιτελούμε το καθήκον μας. Εφαρμόζουμε το νόμο, συνεργαζόμαστε με τις πρυτανικές αρχές, επενδύουμε στη συνεργασία με τους ίδιους τους φοιτητές και τους καθηγητές. Στο πλαίσιο αυτό, η πόρτα μας είναι ανοιχτή προς όλους. Για γόνιμο και ουσιαστικό περαιτέρω διάλογο και δημιουργική συνεργασία. Για εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα. Χωρίς αστερίσκους. Αλλά και χωρίς άβατα, πλέον! Η ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι αίτημα διαχρονικό και καθολικό. Οφείλουμε να την κάνουμε πράξη. Σε αυτή τη χώρα, η ακτινοβολία της γνώσης δεν μπορεί να επισκιαστεί ξανά από κουκούλες! Ενωμένοι στηρίζουμε την ασφάλεια και την ελευθερία, απέναντι στη βία. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων, όχι βιαιοτήτων και καδρονιών.

