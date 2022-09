Λέσβος: Πρώτη εκδήλωση εύρεσης εργασίας για τοπικούς εργοδότες και πρόσφυγες Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Υπουργείο Μετανάστευσης – Περίπου 400 πρόσφυγες συνομίλησαν με 16 τοπικούς εργοδότες Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οργάνωσε στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου την πρώτη εκδήλωση εύρεσης εργασίας για τοπικούς εργοδότες και πρόσφυγες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μυτιλήνη, σε συνέχεια του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, περίπου 400 πρόσφυγες από την Ερυθραία, την Αιθιοπία, το Αφγανιστάν, το Σουδάν, τη Σομαλία και άλλες χώρες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συζητήσουν με 16 τοπικούς εργοδότες, μεταξύ άλλων από τον αγροτικό, γαλακτοκομικό και ελαιοπαραγωγικό τομέα, από εταιρίες ανακύκλωσης και κατασκευαστικές εταιρίες. Με την ολοκλήρωση του διημέρου, προσφέρθηκε θέση εργασίας σε 66 άτομα, ενώ σε άλλα 45 άτομα προσφέρθηκε θέση σε εργαστήρια επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, το οποίο δείχνει σαφώς ότι οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν αξιοπρεπή απασχόληση, να συνεισφέρουν και να γίνουν αυτάρκεις, σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική Ένταξης της Ελλάδας. Δείχνει επίσης ότι οι εργοδότες ενδιαφέρονται όχι μόνο να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες στην τοπική αγορά εργασίας, αλλά και να έχουν ετερογένεια στο εργατικό δυναμικό τους. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδια για την Ένταξη κ. Σοφία Βούλτεψη τόνισε: «Η εργασία αποτελεί την επιτομή της ενταξιακής διαδικασίας. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια και αυτονομία και να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών που τους προσφέρουν την φιλοξενία τους. Η προσπάθεια της Ύπατης Αρμοστείας είναι αξιέπαινη και εντάσσεται πλήρως στην Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη. Άλλωστε, τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες μεγιστοποιούν και την προσφορά των διεθνών οργανισμών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.» Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με άδεια διαμονής έχουν πλήρη δικαιώματα εργασίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, συχνά αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες και διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εγγράφων και γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και με έμπειρους φορείς που ασχολούνται με την απασχόληση, προκειμένου να εντοπίσουν αυτά τα πρακτικά εμπόδια και να προτείνουν λύσεις. «Η εκδήλωση εύρεσης εργασίας στη Λέσβο είχε μεγάλη επιτυχία – ήταν γεμάτη από χαμόγελα και ελπίδα. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε την ενθουσιώδη ανταπόκριση τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών εργοδοτών», δήλωσε η κ. Maria Clara Martin, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. «Η αντιστοίχιση των προσόντων των προσφύγων με ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι κερδίζουν: οι πρόσφυγες μπορούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της οικογένειάς τους με αξιοπρεπή και βιώσιμο τρόπο· οι εργοδότες μπορούν να επωφεληθούν από τις μοναδικές δεξιότητες και τα διαφορετικά ταλέντα των προσφύγων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους· η κοινωνία στο σύνολό της μπορεί να επωφεληθεί από την αρμονική συνύπαρξη και τη συνοχή που συνεπάγεται η ένταξη των προσφύγων, ενώ η οικονομία επωφελείται από περισσότερους καταναλωτές και φορολογούμενους», πρόσθεσε. Μια πρόσφατη καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας κατέδειξε ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα φέρνουν μαζί τους μια ποικιλία δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό. Όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν ότι η εκδήλωση ήταν εποικοδομητική και χρήσιμη και ότι πραγματοποιήθηκε σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. «Άφησα πίσω τον παλιό μου εαυτό και τη ζωή μου όταν εγκατέλειψα τη χώρα μου. Σήμερα, είμαι εδώ για να διεκδικήσω το μέλλον μου ξανά και μια ζωή με ασφάλεια και αξιοπρέπεια για μένα και τα παιδιά μου. Αυτή η δράση είναι μια πολύ καλή αρχή», δήλωσε μια μητέρα πρόσφυγας από την Ερυθραία. Στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης εύρεσης εργασίας στη Λέσβο συνέβαλαν πολλοί φορείς και οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Starfish, Caritas Hellas, ΜΕΤΑδραση, Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC), Eurorelief, Boat Refugee Foundation, Movement on the Ground. Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )