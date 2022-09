Μηταράκης για Έβρο: Ο Τσίπρας προσπάθησε να πει ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα – Αποδεικνύεται ότι λέμε την αλήθεια «Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης, σχολιάζοντας τα fake news για τους 38 μετανάστες Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για υιοθέτηση και αναπαραγωγή προπαγάνδας κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σχολιάζοντας τα fake news για τους 38 μετανάστες. «Ο κ. Τσίπρας με ένα tweet του πριν από αρκετές εβδομάδες προσπάθησε να πει πολλά θέματα μαζί και να πει ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Σε ένα ένα όμως από αυτά τα θέματα αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση λέει την αλήθεια» τόνισε ο κ. Μηταράκης στον ΣΚΑΪ. «Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό που προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να πολιτικοποιήσει όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αλλά δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ- το έχουμε πει και τους ενοχλεί αλλά το ξαναλέω- αναπαράγουν προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας», πρόσθεσε. #Έβρος: Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε μέσω tweet να πει ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα σε πολλά θέματα. Σε κάθε ένα αποδεικνύεται ότι λέμε την αλήθεια. Ο #ΣΥΡΙΖΑ πήγε να πολιτικοποιήσει κάτι που όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά είναι και προπαγάνδα ενάντια στη χώρα. pic.twitter.com/LLjals6DaY— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 16, 2022 «Βαρύτατες ευθύνες για όποιους εκμεταλλεύτηκαν ένα ψευδές γεγονός» Ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο για βαρύτατες ευθύνες όσων εκμεταλλεύτηκαν ένα ψευδές γεγονός εις βάρος της χώρας. «Όταν εμείς μπορέσαμε και αποδείξαμε ότι ούτε νεκρό παιδί υπήρχε, ούτε η νησίδα ήταν ελληνική και καταφύγαμε ως Κυβέρνηση πλέον στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες για όποιους εκμεταλλεύτηκαν ένα ψευδές γεγονός εις βάρος της χώρας, σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι. Από την πρώτη στιγμή είπαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν πρόκειται για ελληνικό έδαφος. Η υπόθεση με το νεκρό παιδί και η υπόθεση με το παιδί που δήθεν κινδύνευε και με την έγκυο που δήθεν έχανε το παιδί, τα οποία όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν απαιτούσε μια έρευνα. Και ξέρετε, επειδή δεν είμαστε ΜΚΟ αλλά είμαστε ευρωπαϊκό κράτος ήθελε χρόνο για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε από διαφορετικές πηγές ότι η ιστορία η οποία ειπώθηκε δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια», επισήμανε. Τώρα, ανέφερε, το επόμενο στάδιο είναι να μιλήσουν και τα διεθνή μέσα «τα οποία αναπαρήγαγαν με έναν έντονο τρόπο και εμπλέκονται κάποια και στην ιστορία την ίδια και να αρχίσουν να ανακαλούν και αυτοί οι οποίοι δυσφήμισαν τη χώρα μας. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε αυτό». «Είμαστε έτοιμοι» για τυχόν επεισόδιο Ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Μάλιστα, έκανε λόγο για μεγάλη «μπίζνα», καθώς οι μετανάστες πληρώνουν 2.000-3.000 ευρώ, για να τους περάσουν στα ελληνικά σύνορα αλλά οι προσπάθειες προσκρούουν στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσον αφορά την απόπειρα προβοκάτσιας για την Μαρμαρίδα ο κ .Μηταράκης ανέφερε πως «είμαστε κατάσταση που υπάρχουν πολλές προκλήσεις στα σύνορα αλλά καταφέρουμε με μεγάλη επιτυχία να αντεπεξέλθουμε και να αποτρέψουμε παράνομες αφίξεις» ανέφερε. Στην συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης μιλώντας για το τυχόν «επεισόδιο μέσα από» το προσφυγικό μετά και την ρητορική της Άγκυρας ανέφερε πως «είμαστε έτοιμοι, για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει δυστυχώς είναι μια επιλογή της Τουρκίας, που έχει δείξει στο παρελθόν ότι όταν πιέζετε στο εσωτερικό, εργαλειοποιεί στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι μια καινούργια συμπεριφορά για την Τουρκία. Την βλέπουμε σε καθημερινά μέτωπα. Ο κ. Σοϊλού με μια απαράδεκτη δήλωση προχθές ήταν ατυχής για ένα περιστατικό που, αν συνέβη, έγινε σε τουρκικά χωρικά ύδατα». Ειδήσεις σήμερα: Στεγαστικά δάνεια για νέους: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κέρδη, το χρονοδιάγραμμα, τους δικαιούχους Οι έξι απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του Πούτιν Μητσοτάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για το φυσικό αέριο BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

