Μητσοτάκης για Κώστα Καζάκο: Θα λείψουν η επιβλητική του εμφάνιση και η χαρακτηριστική του φωνή «Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στους δικούς του ανθρώπους», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Κώστα Καζάκου. «Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Κώστα Καζάκου. Μιας πληθωρικής και δυναμικής προσωπικότητας, που υπήρξε διαρκώς παρούσα στην Τέχνη, όπως και στη δημόσια ζωή ως βουλευτής. Και από τις δύο θα λείψουν, τώρα, τόσο η επιβλητική του εμφάνιση, όσο και η χαρακτηριστική φωνή του, αυτήν με την οποία απέδιδε τους σημαντικούς ρόλους του, αλλά και διατύπωνε τις απόψεις στις οποίες πίστευε. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στους δικούς του ανθρώπους», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός. Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter: Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Κώστα Καζάκου. Μιας πληθωρικής και δυναμικής προσωπικότητας, που υπήρξε διαρκώς παρούσα στην Τέχνη, όπως και στη δημόσια ζωή ως βουλευτής. Και από τις δύο θα λείψουν, τώρα, τόσο η επιβλητική του εμφάνιση, όσο και η χαρακτηριστική φωνή του.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 13, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός – ΕΟΔΥ: Έφτασε στην Ελλάδα η παραλλαγή «Κένταυρος» της Omicron – Ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» της Ρωσίας, αλλά ο Πούτιν δεν εγκαταλείπει Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα – Νίνου θα ζητήσει η πλευρά Φιλιππίδη BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

