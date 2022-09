Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου – Κύπρου στον τομέα της Διασποράς Η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ανδρέας Κατσανιώτης Με την υπογραφή Μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας στον τομέα της Διασποράς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Λιβάνου που πραγματοποιήθηκε στην Βηρυτό, σήμερα Τρίτη. Το Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ και ο επίτροπος Προεδρίας της Κύπρου για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, Φώτης Φωτίου. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κατά τις δηλώσεις Τύπου υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, στη βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας». Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό υπογραμμίζοντας πως «παραμένει μετά από σχεδόν μισό αιώνα άλυτο διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Είναι καιρός να προχωρήσουμε προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνημένη λύση στο Κυπριακό. Αυτό είναι δυνατό μόνο στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που είναι δεσμευτικές». Ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε ότι η τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Λιβάνου και Κύπρου έχει ως στόχο «να διερευνήσαμε τρόπους ανάπτυξης δράσεων και πρωτοβουλιών σε τριμερές επίπεδο που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία μας» και πρόσθεσε πως το Μνημόνιο Συνεργασίας «θα αποτελέσει τη βάση για την ενίσχυση και την εμβάθυνση της συνεργασίας μας. Στόχος μας είναι να δεσμεύσουμε τις διασπορές μας, να προωθήσουμε τη συνεργασία των μελών των κοινοτήτων μας, να δραστηριοποιηθούν στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα και να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους νέους που ζουν στο εξωτερικό να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό των αντίστοιχων χωρών μας». Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε πως το νέο Μνημόνιο συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο τριμερών σχημάτων συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο προκειμένου να υπογραμμίσουν «το κοινό μας συμφέρον προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης και της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτά είναι ακόμη πιο σημαντικά καθώς ζούμε σε μια εξαιρετικά ασταθή γειτονιά. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για ρεβιζιονιστικές ιδέες και οράματα, ούτε για επιθετικές συμπεριφορές ή οποιοδήποτε είδος πολιτικής απειλών». Τέλος, σημείωσε πως «η ευρύτερη περιοχή θα ωφεληθεί μόνο από την ειρηνική συνύπαρξη που βασίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα έθνη της περιοχής – και όχι μόνο – να προσυπογράψουν κατηγορηματικά αυτήν την προσέγγιση». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός – ΕΟΔΥ: Έφτασε στην Ελλάδα η παραλλαγή «Κένταυρος» της Omicron – Ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» της Ρωσίας, αλλά ο Πούτιν δεν εγκαταλείπει Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα – Νίνου θα ζητήσει η πλευρά Φιλιππίδη BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

