Μπακογιάννης: «Συμβολικά από αύριο κλείνει ο νυχτερινός φωτισμός στο Δημαρχείο» Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στις προσπάθειες του δήμου να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες με συγκεκριμένα μέτρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο – «Η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί άλλοθι για να μην κάνουν οι δήμοι τη δουλειά τους» σημείωσε «Αυτόν τον δύσκολο χειμώνα πρέπει να είμαστε εδώ, ο ένας για τον άλλο», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί στην τηλεόραση του OPEN. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στις προσπάθειες του δήμου να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες με συγκεκριμένα μέτρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί άλλοθι για να μην κάνουν οι δήμοι τη δουλειά τους και επανέλαβε ότι κανένα παιδί που φοιτά σε σχολείο της Αθήνας δε θα κρυώσει αυτόν τον χειμώνα. Στο πλαίσιο των μέτρων για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού που εφαρμόζεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα με αντικατάσταση των φωτιστικών με led για εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% και ανακοίνωσε ότι από αύριο και κάθε βράδυ τα φώτα του Δημαρχείου Αθηνών θα παραμένουν κλειστά. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cmwrvzoyf2q1) Αναλυτικά, τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων: Για την κοινωνική πολιτική του δήμου «Επειδή αυτόν τον χειμώνα που θα είναι δύσκολος, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τους δημότες μας. Νούμερο ένα: Κοινωνικό Φροντιστήριο για όλους. Μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει στον δήμο ή να μπει στην ιστοσελίδα μας www,cityofathens.gr . Τα τμήματα είναι ολιγομελή, υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες κλπ. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές, που είναι εθελοντές. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο “ευχαριστώ” σε αυτούς τους ανθρώπους που μάς βοηθούν και κάνουν πραγματικότητα το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Νούμερο δύο: Έχουμε δρομολογήσει τις διαδικασίες, ώστε 3.000 παιδιά να παίρνουν τα σχολικά τους είδη: Τσάντες, κασετίνες, μολύβια, τα πάντα. Νούμερο τρία: Στα Δημοτικά μας Ιατρεία έχουμε δωρεάν εξετάσεις για παιδιά μέχρι 16 ετών. «Είμαστε σε μία φάση που πρέπει να είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλο», κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης. Για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αθηναίων «Πρέπει να κάνουμε οικονομία και πρέπει να δώσουμε και το καλό παράδειγμα. Ταυτόχρονα, όμως, η πρόκληση για εμάς είναι ότι οι δήμοι δεν πρέπει να δημιουργήσουν ένα άλλοθι, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, ότι “έχουμε κρίση και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας”. Αυτό το είχαμε ζήσει, όπως θα θυμάστε είχαμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε κάδους στις γωνίες, ούτε λάμπες στους δρόμους, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση. Επομένως, όταν μιλάμε για τον ηλεκτροφωτισμό, εμείς κάνουμε τα εξής: Ξεκινάμε τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του Δήμου Αθηναίων, μετά τη διπλή ανάπλαση, το οποίο προβλέπει ότι θα αλλάξουμε τα φώτα και θα βάλουμε led, συνολικά 46.000 φωτιστικά σε όλη την πόλη. Έτσι, κερδίζουμε καλύτερο φως, […] και εξοικονόμηση 60%. Όλο αυτό ελέγχεται αυτόματα, δηλαδή όταν καίγεται μία λάμπα, δε θα περιμένουμε να μας πάρει κάποιος τηλέφωνο για να μας ειδοποιήσει, αλλά θα το βλέπουμε στο καντράν και θα μπορεί αυτόματα να πηγαίνει το συνεργείο. Είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Είναι το έργο που θα μπορούσε να έχει τίτλο: «Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα». Έκτακτη χρηματοδότηση στα σχολεία «Είχαμε δύο σχολικές επιτροπές, τις οποίες τις αποκεντρώσουμε και τις κάναμε 14. Διότι δε θέλουμε τα σχολεία να τα τρέχουμε με ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Το αντίθετο. Θέλουμε την αποκέντρωση γιατί πρέπει να εμπλέκονται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και η εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς, λοιπόν, περάσαμε προχθές στο δημοτικό συμβούλιο, εκτός από την καθιερωμένη δόση, και μία έκτακτη χρηματοδότηση για τα σχολεία και τώρα ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε και μέσα στα σχολικά κτίρια τα φώτα με LED. Συνολικά, οριζόντια. Ταυτόχρονα, μπαίνουμε σε μία λογική εξοικονόμησης κι εμείς οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί το air condition όταν είναι άδεια τα κτίρια, ούτε να είναι τα φώτα αναμμένα. Και είναι συμβολικό, αλλά από αύριο θα κλείνουμε τα φώτα του δημαρχείου στην Κοτζιά, τη νύχτα. Αυτά τα εξωτερικά φώτα που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ο κόσμος έχει κάνει εξοικονόμηση 15 %. Όταν ο άλλος κάνει οικονομίες στο σπίτι του, εμείς τι θα κάνουμε, τους ωραίους;» «Δε θα βυθιστεί καμία γειτονιά στο σκοτάδι» Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ο κίνδυνος να σβήσουν τα φώτα στην Αθήνα τον χειμώνα ή τα παιδιά στα σχολεία να κρυώσουν, ο κ. Μπακογιάννης, απάντησε: «Το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία -το εισπράττω κι εγώ στις γειτονιές που περπατάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να “πέσει” καμιά γειτονιά στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρυώσει κανένα παιδί σε σχολείο. Αυτά δεν νοούνται στην Αθήνα του 2022. Από εκεί και πέρα, όμως, το μεγάλο ζητούμενο είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί εδώ που βρίσκεται η πόλη σήμερα, έχει ανάγκες». Ο κ. Μπακογιάννης, αναφέρθηκε και σε μερικά από τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην πόλη: «Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 12 νέες παιδικές χαρές. Επίσης, γηπεδάκια. Ήδη ξεκινήσαμε από την πλατεία Λαού και το ολοκληρώσαμε εκεί. Αλλάζουμε, ανακαινίζουμε όλα τα γηπεδάκια της πόλης. Όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις, έχουμε κάνει 750 δρόμους, πάμε για 1.100. Στα πεζοδρόμια, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα μέτωπα μέσα στην πόλη. Και μια σειρά από άλλα έργα, μικρά, μεσαία και μεγάλα γιατί η Αθήνα έχει χάσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο». Τέλος, σε ερώτηση αναφορικά με την εγκληματικότητα στο κέντρο, ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε την ανάγκη να ενισχυθεί η Αθήνα με περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις.

