Νέες απειλές από την Τουρκία: «Μην την πατήσετε όπως οι Ουκρανοί» Προκλητικός ο αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν ανέφερε ότι κάποιοι «χαϊδεύουν την πλάτη της Ελλάδας» όπως έκαναν με την Ουκρανία – «Μην εμπλακείτε σε πράγματα που ξεπερνούν τα όρια σας» Προκλήσεις, απειλές, προειδοποιήσεις και δήθεν βούληση για διάλογο περιελάμβανε το μενού του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Νουμάν Κουρτουλμούς, κλιμακώνοντας τη ρητορική της έντασης από την τουρκική πλευρά. «Όπως κάποιοι χάιδεψαν την πλάτη της Ουκρανίας και δημιούργησαν περιβάλλον σύγκρουσης με τη Ρωσία, τώρα, με τον ίδιο τρόπο, χαϊδεύουν την πλάτη της Ελλάδας», δήλωσε ο Κουρτουλμούς, σημειώνοντας ότι κάποιοι «λένε στην Ελλάδα ‘’Είσαι λιοντάρι, είσαι τίγρης’’». Ο Τούρκος αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν έδωσε… συμβουλές στην Αθήνα, να μην ξεχνά πως δεν θα μπορέσει ποτέ να εγκλωβίσει την Τουρκία, να μην ξεπεράσει τα όριά της και χαρακτήρισε «ιερό» το τουρκικό έθνος. «Η συμβουλή μας προς την Ελλάδα είναι η εξής: Μην ξεχνάτε αυτό το ιερό έθνος. Αυτό το ιερό έθνος δεν ανέχεται ποτέ την αδικία που υφίσταται και δεν θα επιτρέψει ποτέ να εγκλωβιστεί η Τουρκία. Υπό αυτή την έννοια, μην εμπλακείτε σε πράγματα που ξεπερνούν τα όρια σας βασιζόμενοι σε αυτόν ή τον άλλον. Δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα να παρενοχλεί την Τουρκία», είπε ο Κουρτουλμούς. Ο αντιπρόεδρος του AKP μίλησε επίσης για κράτη που προσπαθούν να ενισχύσουν τη δύναμή τους τους μέσω τρίτων χωρών και κάλεσε την Ελλάδα να μην πιστεύει τις χώρες αυτές και να μην γίνει όργανό τους. «Παλαιότερα γινόταν μέσω πληρεξουσίων και τρομοκρατικών οργανώσεων. Τώρα ξεκινούν μια νέα εποχή», ανέφερε, λέγοντας ότι «η συμβουλή μας προς την Ελλάδα είναι να μην γίνει όργανο σ’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ανέφερε ότι πιστεύει στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων και στη βάση της καλής γειτονίας. «Να μην μπουν σε εχθρικές ή ανταγωνιστικές σχέσεις με την Τουρκία πιστεύοντας αυτά που λένε οι τρίτες χώρες, οι τρίτες πλευρές. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγματεύσεων με τη γείτονά μας Ελλάδα, στο πλαίσιο των σχέσεων γειτονίας. Και για αυτό, η Τουρκία προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της στο Αιγαίο προστατεύοντας τα δικαιώματα και το δίκαιό της σε κάθε πλατφόρμα», διαμήνυσε. Ειδήσεις σήμερα: «Κόλαση» φωτιάς σε ουρανοξύστη της China Telecom στην κεντρική Κίνα – Δείτε βίντεο Το παρασκήνιο πίσω από το «διαζύγιο» Μαζωνάκη – Σχοινά BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 17.09.2022, 08:48 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 17.09.2022, 08:00

