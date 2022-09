Νίκος Ανδρουλάκης: Live η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ Δείτε ζωντανά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από την Θεσσαλονίκη Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης», εντός της HELEXPO, ΔΕΘ παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Δείτε ζωντανά Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, μετά η χθεσινή παρουσίαση από το βήμα της ΔΕΘ των βασικών προτεραιοτήτων του υπό διαμόρφωση προγράμματος, σκοπεύει να αναφερθεί με σαφήνεια στα ζητήματα που θεωρεί ύψιστης σημασίας για την εξέλιξη της χώρας μετά τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα αλλά και στο σχέδιο του ιδίου και του κόμματος να αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς χωρίς να εγκαταλείψουν την αυτόνομη πορεία τους. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένουν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο (έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί) σαφείς απαντήσεις όσον αφορά στα εκλογικά διλήμματα της κάλπης με απλή αναλογική και στο ευρύτερο στοίχημα του μετεκλογικού τοπίου. Είναι προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θελήσει να πάρει θέση σχετικά με τις μέχρι τώρα δηλώσεις του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πιθανές συνεργασίες. Ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης δεν προτίθεται να μπει στη …ράγα που εκείνοι δείχνουν καθώς, όπως λένε συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ δεν …τσιμπάει ακούγοντας ψεκασμένα σενάρια ή ψευτοδιλήμματα. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της νέας ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ παραμένει η σταδιακή αύξηση των δυνάμεων με την προσέγγιση ψηφοφόρων, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ- πράγμα που σημαίνει ότι προσαρμόζει τη ρητορική του στο «αφήγημα» που έχει ήδη επιλέξει. Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 17.09.2022, 08:48 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 17.09.2022, 08:00

