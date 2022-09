ΝΔ: Ο Σκουρλέτης… ομολογεί την πολιτική τερατογένεση, περιμένουμε απάντηση από Ανδρουλάκη Η Πειραιώς καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει για το πόσο αναγκαία θεωρεί τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα και Βαρουφάκη Να πάρει θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης για το πόσο αναγκαία θεωρεί τη συγκυβέρνηση με τον κ.Τσίπρα και τον κ.Βαρουφάκη ζητά εκ νέου σήμερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το κυβερνών κόμμα, επικαλείται τις δηλώσεις που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης αναφερόμενος σε όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για το σενάριο της πολιτικής τερατογένεσης μετά τις εκλογές, την κυβερνητική συνεργασία δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – Μέρα25 με την ανοχή ή στήριξη του ΚΚΕ. «Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε ως «αναγκαίο για τη χώρα», το σενάριο που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά την κάλπη της απλής αναλογικής, με τη συμμετοχή του κ.Βαρουφάκη, του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ. Ο κ.Βαρουφάκης έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά, αν είναι να ξαναπιάσουν το νήμα εκεί που το άφησαν το το 2015. Το πόσο αναγκαίο είναι αυτό για τη χώρα, το θυμούνται με φρίκη οι Ελληνες. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κ.Ανδρουλάκη για το πόσο αναγκαία θεωρεί τη συγκυβέρνηση με τον κ.Τσίπρα και τον κ.Βαρουφάκη» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΔ. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Επικρατείας, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας τη Δευτέρα στο Naftemporiki TV, στην εκπομπή του Τάκη Σπηλιόπουλου σημείωσε σχετικά: «Αυτό που ο κ. Μητσοτάκης ονομάζει τερατογένεση, είναι η άλλη αντίληψη. Δηλαδή ποια; Κυβερνήσεις συνεργασίας σε μια σαφή, ορατή, προγραμματική βάση. Αυτό είναι το ζητούμενο. […] Είναι μια βαθιά πολιτική ανάγκη. Αυτή η αναγκαιότητα προκύπτει αν κανείς αξιολογήσει την κυβερνητική πολιτική. Τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει πάρει, τις επιπτώσεις τους». Ειδήσεις σήμερα: Σε υψηλό 40ετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Διαμορφώθηκε στο 8,3% τον Αύγουστο Υπέρπτηση από τουρκικό UAV πάνω από το νησί Καλόγεροι Ξεκινά το «κύμα» ζέστης από αύριο – Χάρτες με τις θερμοκρασίες ανά ημέρα BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

