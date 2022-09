ΝΔ: Πόσες ακόμα αποδείξεις χρειάζονται για να ζητήσει επιτέλους συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ; Νέο βίντεο από τον λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας στο Twitter για το θέμα των 38 Σύρων στον Έβρο και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ Ένα νέο βίντεο ανέβασε στο διαδίκτυο η ΝΔ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των 38 Σύρων στον Έβρο. Στην αρχή ακούγεται τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου στην οποία αναφέρει ότι “γνωρίζουμε ότι αυτή ήτανε ελληνική νησίδα”. Ταυτόχρονα προβάλλεται φωτογραφία του Στέλιου Κούλογλου και του Αλέξη Τσίπρα με τη λεζάντα “Ο ΣΥΡΙΖΑ για εβδομάδες επέμενε πως η νησίδα με τους 38 μετανάστες ήταν εντός ελληνικής επικράτειας και καλούσε την Ελλάδα να επέμβει”. Στο βίντεο ακολουθεί ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία δηλώνει πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας. “Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει την ΕΛΑΣ;”, συνεχίζει στο βίντεο η ΝΔ και ακολουθεί δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου ο οποίος εμφανίζει έγγραφο του γενικού επιτελείου του ελληνικού στρατού, το οποίο διαβεβαιώνει πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας. “Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει το Γ.Ε. του Ελληνικού Στρατού;” ρωτά στη συνέχεια στο βίντεο η ΝΔ και σημειώνει πως η ΜΚΟ HumanRights360 η οποία εκπροσωπεί τους 38 Σύρους, παραδέχτηκε πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας. “Πόσες αποδείξεις χρειάζονται για να ζητήσει επιτέλους συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ;”, καταλήγει στο βίντεο το κυβερνών κόμμα. Ειδήσεις σήμερα:«Βλέπω να έρχεται καταπάνω μου ένα ταχύπλοο»: Συγκλονίζει ο 15χρονος που ακρωτηριάστηκε από σκάφος στην Άνδρο Ζέστη και υγρασία σήμερα και αύριο – Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα Ποιοι και πόσοι ωφελούνται από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Αναλυτικά παραδείγματα BEST OF NETWORK 17.09.2022, 12:30 17.09.2022, 08:48 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

