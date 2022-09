Οικονόμου: Τα κόμματα που πιστεύουν στη Δημοκρατία να καταδικάσουν την επίθεση στο σπίτι του Πέτσα Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης σχολίασαν την επίθεση στο σπίτι του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου καταδίκασε, με δήλωσή του την επίθεση του Ρουβίκωνα με τρικάκια στο σπίτι του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, Η δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για την επίθεση στην οικία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα: «Οι τραμπούκοι του Ρουβίκωνα επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, την ώρα που βρισκόταν μέσα η ανήλικη κόρη του. Τέτοιου τύπου φασιστική επιθεση που στρέφεται κατά της Δημοκρατίας δεν αποτελεί πολιτική και αναμένουμε από όλα τα κόμματα που πιστεύουν στη Δημοκρατία, να την καταδικάσουν». Τέτοιου τύπου φασιστική επιθεση που στρέφεται κατά της Δημοκρατίας δεν αποτελεί πολιτική και αναμένουμε από όλα τα κόμματα που πιστεύουν στη Δημοκρατία, να την καταδικάσουν.— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) September 15, 2022 Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης καταδίκασε, με ανάρτησή του στο Twitter, την επίθεση του Ρουβίκωνα με τρικάκια στο σπίτι του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πράξουν το ίδιο. Συγκεκριμένα, ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε στην ανάρτησή του: «Καταδικάζουμε την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Στέλιου Πέτσα. Η παρανομία και η βία δεν μπορεί να είναι μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου. Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια πρέπει να καταδικασθεί απο όλες τις πολιτικές δυνάμεις». Καταδικάζουμε την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του @SteliosPetsas. Η παρανομία και η βία δεν μπορεί να είναι μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου. Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια πρέπει να καταδικασθεί απο όλες τις πολιτικές δυνάμεις.— Tasos Gaitanis (@tasosgaitanis) September 15, 2022 Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

