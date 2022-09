Οργή στην Τουρκία για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ – Τι είπαν Τατάρ και Οκτάι «Θα ενισχύσουν τους Ελληνοκύπριους» είπε ο Ερσίν Τατάρ – «Ατυχή και κοντόφθαλμη» η απόφαση, λέει ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Η αμηχανία φαίνεται να διαδέχεται το σοκ στην Τουρκία, για την ιστορική απόφαση για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς Ερσίν Τατάρ χαρακτήρισε «ενοχλητική» την απόφαση. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το εάν οι ΗΠΑ με την απόφασή τους «στρατικοποιούν και την Κύπρο» και εάν η Κύπρος «μετατρέπεται σε αμερικανική βάση», ο Ερσίν Τατάρ απάντησε: «Με αυτή την παροχή οπλικών συστημάτων θα ενισχύσουν τους Ελληνοκυπρίους και θα πουν στην Τουρκία “πρόσεχε! κοίταξε να δεις υπάρχουν και τα οπλικά συστήματά μας και στην Κύπρο”. Θα προειδοποιήσουν την Τουρκία. Αυτό το γεγονός είναι ενοχλητικό για την Τουρκία». «Ατυχής και κοντόφθαλμη» η άρση του εμπάργκο Παρέμβαση στο ζήτημα έκανε και ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. «Η άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ κατά της “Ε/Κ ΔΝΚ” είναι ατυχής και κοντόφθαλμη για την περιοχή. Η απόφαση αυτή, η οποία θα βλάψει την ειρήνη στην περιοχή και θα καταστήσει τη μη λύση μόνιμη, θα πρέπει να ανατραπεί το συντομότερο δυνατό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει με αποφασιστικότητα την ευθύνη που έχει ως εγγυήτρια χώρα για ένα περιβάλλον ειρήνης και ηρεμίας στο νησί», έγραψε στο twitter. 2️⃣Türkiye, Ada’daki barış ve huzur ortamı için garantör devlet olarak üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 17, 2022 Άρση του εμπάργκο όπλων ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον Από την 1η Οκτωβρίου η Κύπρος θα έχει κάθε δικαίωμα να αγοράσει πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά της. Με την απόφαση η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά στην ομαλοποίηση των αμυντικών της σχέσεων με τη Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς πλέον δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση όπλων. Παρόλα αυτά όμως, η άρση του εμπάργκο θα συνεχίσει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, καθώς ο νόμος «East Med Act» του 2019 και ο Νόμος για το Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) για το έτος 2020 προβλέπουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιεί στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. α Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 2 ετών παιδάκι Ουίλιαμ και Χάρι έκαναν αγρύπνια στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Τσίπρας από ΔΕΘ: «Είμαστε εδώ για να φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη στον τόπο» BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 19:55 17.09.2022, 19:54 17.09.2022, 16:00

